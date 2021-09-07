ВИДЕО И ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Герман Терехов за сутки преодолел на своих двоих 183 километра
Ида-вируский железный человек Герман Терехов в выходные пробежал за сутки 183 километра, то есть примерно расстояние от приморского парка Силламяэ, где проходили соревнования, до Таллинна. Побить рекорд, правда, не удалось, но в этот раз, к счастью, после пересечения финишной черты обошлось без поездки на скорой помощи в больницу, как случилось год назад.
Непосредственно перед стартом Силламяэского 24-часового марафона в субботу Терехов сказал, что мечтает преодолеть за 24 часа 240 километров - это протяженность Эстонии с севера на юг.