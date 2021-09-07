Многотысячный забег в Нарве отменяется и в этом году

В связи с неопределенной ситуацией, вызванной распространением коронавируса, главный организатор Мати Лиллиаллик и главный спонсор "Eesti Energia" решили, что Нарвский энергозабег, ранее перенесенный с июня на 9 октября, пройдет в этом году исключительно в виртуальном формате. Это означает, что с 1 по 15 октября нужно преодолеть беговую дистанцию самостоятельно и сообщить зафиксированный результат организаторам.

Новая предварительная дата проведения Нарвского энергозабега в обычном формате - 11 июня 2022 года. В программу традиционно входят полумарафон протяженностью 21,1 километра, шестикилометровая дистанция для бегунов и ходоков, а также детские забеги.

Все, кто предварительно зарегистрировался на энергозабег, смогут принять участие либо в нынешнем виртуальном забеге, либо в энергозабеге, который пройдет в следующем году. При желании плата за участие будет возвращена. Каждому участнику необходимо перерегистрироваться до 27 сентября на сайте Нарвского энергозабега.

В последний раз Нарвский энергозабег удалось провести в июне 2019 года. В прошлом году Нарвский энергозабег тоже был сначала перенесен с привычной даты в июне на октябрь, но поскольку в прошлом году новая волна коронавируса стала набирать силу в Ида-Вирумаа уже в сентябре, то это крупное мероприятие в тот раз не состоялось.