Объявлен конкурс "Папа 2021 года"

Главные критерии: претенденты должны быть достойными жителями города, активно участвовать в его жизни. Деятельность номинанта в текущем году должна быть позитивной для семьи и общества, быть примером для других. По условиям конкурса кандидат должен быть зарегистрированным на территории города и проживать здесь.

Ходатайства можно отправить в электронном виде или по почте до 5 октября. Подробнее об условиях можно прочесть на сайте города www.kjlv.ee или получить информацию в канцелярии городского собрания (каб. 215). Победитель конкурса получит грамоту и именную подарочную карту номиналом 250 евро.