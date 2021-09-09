МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 09.09-16.09 ⟩ В Нарве симфоническая сказка для детей "Петя и волк" Сергея Прокофьева; в Йыхви - день защиты наследия

КУЛЬТУРА

Пятница, 10 сентября

* В Нарве в оперной палатке на территории Кренгольмской мануфактуры в 19.00 в рамках V Дней оперы - международный оперный гала-концерт. Билет - 10-30 евро, VIP-билет - 15-42 евро. Информация: narvaopera.ee.

Суббота, 11 сентября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - празднование дня бабушек-дедушек: концерт с участием музыкантов Украинского общества и сеньоров из группы line-танца "A.C.D.", мастерская и торжественное закрытие выставки.

* В Нарве в оперной палатке на территории Кренгольмской мануфактуры в 19.00 в рамках V Дней оперы - "Фиделио", единственная опера немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Билет - 10-30 евро, VIP-билет - 15-42 евро. Информация: narvaopera.ee.

Воскресенье, 12 сентября

* В Нарве в оперной палатке на территории Кренгольмской мануфактуры в рамках V Дней оперы: 12.00 - камерная опера для детей "Bon appétit!" ("Приятного аппетита") композитора Ли Хойби (Исландия), 13.00 - симфоническая сказка для детей "Петя и волк" Сергея Прокофьева (к 130-летию со дня рождения композитора). Билет на оперу "Bon appétit!" - 2-3 евро, VIP-билет - 4 евро. Билет на симфоническую сказку "Петя и волк" - 6-8 eвро, VIP-билет - 9 eвро. Дневной билет на детские спектакли, с которым можно посмотреть оба спектакля, - 7-9,50 евро, VIP-билет - 11 евро. Информация: narvaopera.ee.

Йыхвиская церковь святого Михаила. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

* Во дворе Йыхвиской церкви святого Михаила в 13.00 - день защиты наследия: дети с бабушками-дедушками посмотрят старые фотографии Йыхви и совершат путешествие во времени по средневековой церкви-крепости. Общество Йыхвиского музея ознакомит с легендами и тайнами церкви святого Михаила. Вы сможете посетить церковь-крепость Йыхви и ее музей, осмотреть окрестности церкви и ознакомиться с древностями.

Четверг, 16 сентября

Кадр из фильма "Vee peal". ФОТО: poff.ee

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - художественный фильм "Vee peal". Билет - 4-5 eвро.

СПОРТ

Четверг, 9 сентября

* В Алутагузеском центре отдыха и спорта в Паннъярве в 18.00 - этап Ида-Вирумааских веловечеров "Stokker Jõhvi".

* В Консу в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 18.30 - Кубок Эстонии по футболу среди женщин, 1/16 финала: "Phoenix" (Йыхви) - "Wolves/Oshee" (Йыгева).

Суббота, 11 сентября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат Йыхви по быстрым шашкам.

* На кивиылиской горе в 11.00 - финальный этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу.

* В Алутагузеском центре отдыха и спорта в Паннъярве в 12.00 - завершение сезона эстафет.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Laagri" (Харьюмаа).

Воскресенье, 12 сентября

* В Нарве на стадионе "Фама" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская первая лига: "Narva Trans" - ФК "Elva".

* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans" (U21) - "Tartu Welco II".

* На Ярвеской площадке с искусственным газоном в Кохтла-Ярве в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа; U21) - "Tartu Kalev".

Четверг, 16 сентября

* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 15.00 - серийное соревнование юных метателей клуба легкой атлетики "Atleetika"; 4-й этап.

* В Кохтла-Нымме с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Дополнительная информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Суббота, 11 сентября

* В Таммикуском народном доме в 12.00 - празднование йыхвиских золотых свадеб. Гости. Танцы под музыку Эрвина Лембера и Хиллара Вимберга. Информация по тел. 5858 7381, Хели.

Среда, 15 сентября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мягкой игрушки.

Четверг, 16 сентября

Яак Роосааре. ФОТО: Mihkel Maripuu

* На мызе Мяэтагузе в 18.00 - мероприятие из серии "Ида-Вирумаа инвестирует": Яак Роосааре, "Balti börsil investeerimine". В предварительной продаже билет - 12 eвро, на месте - 17 eвро.

ФОТО: Eesti Kultuurkapital