Дуэт рукодельниц удивляет изящностью текстильной мозаики

Коллеги из клуба "Пэчворк плюс" Наталья Капаева и Галина Козулина создают настоящие живописные картины без грамма краски - из кусочков тканей, а вместо кистей у них иголка с ниткой. Cвоими работами они показывают, что игра с лоскутками создает безграничные возможности для фантазии, если есть желание творить.

У Натальи практически вся жизнь связана с тканями - изобретала для них роспись на Кренгольмской мануфактуре, преподает технику пэчворка в Нарвском Доме детского творчества, ведет занятия в клубе по интересам. Для Галины это хобби, в котором она достигла больших успехов. Обе мастерицы участвуют в ежегодных выставках не только в разных городах Эстонии, но и в других странах.

Наталья и Галина используют разные техники, но их работы удачно дополняют друг друга, поэтому совместные выставки получаются оригинальными, яркими и теплыми. Представленные в нынешней экспозиции работы видели только гости Силламяэского музея - летом эта коллекция демонстрировалась в приморском городе. Изящность текстильной мозаики восхищает, но больше удивляют портреты - тоже выполненные в лоскутной технике. Это часть нового проекта рукодельниц "Текстильный портрет".