На конкурсе "Учитель года" поболеть можно за троих земляков
"В моей группе замечательные дети и мне очень повезло с родителями - мне работа в радость", - сказала номинант республиканского конкурса "Учитель года" Мерле Корстен.
"В моей группе замечательные дети и мне очень повезло с родителями - мне работа в радость", - сказала номинант республиканского конкурса "Учитель года" Мерле Корстен.
Родители 4-5-летних детей из группы детсада "Kirju-Mirju", в свою очередь, находят, что это им повезло с педагогом, и выдвинули Мерле Корстен на конкурс "Учитель года", где комиссия включила ее в тройку лучших номинантов в категории детсадовских учителей.