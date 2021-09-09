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На конкурсе "Учитель года" поболеть можно за троих земляков

Педагог кохтла-ярвеского детсада "Kirju-Mirju" Мерле Корстен подталкивает воспитанников не только на качелях, но и в жизни. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

"В моей группе замечательные дети и мне очень повезло с родителями - мне работа в радость", - сказала номинант республиканского конкурса "Учитель года" Мерле Корстен.

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Родители 4-5-летних детей из группы детсада "Kirju-Mirju", в свою очередь, находят, что это им повезло с педагогом, и выдвинули Мерле Корстен на конкурс "Учитель года", где комиссия включила ее в тройку лучших номинантов в категории детсадовских учителей. 

Учителя, оказывающие большое влияние

Лийна Керсна. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

- Все больше и больше молодежи начинает учиться на учителей - это верный признак того, что их учителя проделали вдохновляющую работу, - отметила министр образования и науки Лийна Керсна. - На мероприятии "Учитель года" мы отмечаем преданных своему делу педагогов, чьи слова, оценки, действия и вера в учеников оказали огромное влияние.

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