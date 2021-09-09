КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Вместе за Йыхви

Совместная защита интересов Йыхви предполагает диалог с народом. Только таким образом возможно узнавать и решать действительные проблемы. Нет сомнения, что главные проблемы Йыхви связаны с управлением.

Поэтому главные цели избирательного союза "Ühiselt Jõhvi Eest" следующие:

вернем в управление Йыхви долгожданный рабочий мир;

освободим волостное управление и управляемые учреждения от политических рабочих мест;

на службу и работу принимать только на основании знаний и умений;

восстановим достоинство и престиж Йыхви как регионального центра.

Следующий круг проблем образуют темы, о которых говорилось уже несколько избирательных циклов, однако из-за постоянных управленческих проблем не двигались вперед с желаемой скоростью.

Сделаем Йыхви более молодежным, прислушаемся к мнению молодежи, поддержим развитие молодежного центра и организованность молодежи.

Обеспечим качественное и разностороннее эстоно- и русскоязычное основное образование. Поддержим создание возможностей получения альтернативного и высшего образования в Йыхви. Для детсадовских детей - бесплатное питание, для волостных детей - бесплатные кружки по интересам.

Будем надежными и готовыми помочь партнерами для предпринимателей, а также уменьшим бюрократию. Приоритетом является по возможности быстрое производство по планировкам и различным разрешениям-ходатайствам.

Сделаем городскую среду более уютной и дружелюбной к человеку. Построим дороги легкого движения и оздоровительные площадки. Приведем в порядок кладбище. Начнем переговоры об улучшении организации общественного транспорта.