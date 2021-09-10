ФОТО ДНЯ ⟩ Лотопятница для кандидатов

Городские и волостные избирательные комиссии путем жеребьевки определили очередность партий и избирательных союзов, желающих участвовать в выборах, а следовательно, и номера кандидатов, которые нужно будет отметить на бюллетене избирателям, желающим за них проголосовать.

В Йыхви жеребьевка проходила так: председатель избирательной комиссии Аксана Пунгас положила в конверты бумажки с названиями партий и избирательных союзов, участвующих в выборах, а затем в зал пригласили назначенную фортуной члена избирательной комиссии Кюлли Корстен, которая стала по очереди вскрывать лежавшие на столе конверты. За проходившим в зале ратуши действом наблюдали также некоторые кандидаты в волостное собрание.