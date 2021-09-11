СПАСАТЕЛИ ⟩ Протекающий бойлер угрожал жильцам дома

СПАСАТЕЛИ ⟩ Протекающий бойлер угрожал жильцам дома9 сентября 2021 г.
Вечером 9 сентября в центр тревоги сообщили, что в одной из квартир жилого дома по улице Ваксали в Нарве сработал датчик угарного газа.
Вечером 9 сентября в центр тревоги сообщили, что в одной из квартир жилого дома по улице Ваксали в Нарве сработал датчик угарного газа.
Жильцы эвакуировались и никто не пострадал. Прибывшие на место спасатели установили, что в квартире течет газовый бойлер, а также закрыли газовый кран и проветрили помещения.
Жильцов попросили при первой же возможности вызвать на место техников по газовому оборудованию.