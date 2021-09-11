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СПАСАТЕЛИ ⟩ Протекающий бойлер угрожал жильцам дома
9 сентября 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Вечером 9 сентября в центр тревоги сообщили, что в одной из квартир жилого дома по улице Ваксали в Нарве сработал датчик угарного газа.

Жильцы эвакуировались и никто не пострадал. Прибывшие на место спасатели установили, что в квартире течет газовый бойлер, а также закрыли газовый кран и проветрили помещения.

Жильцов попросили при первой же возможности вызвать на место техников по газовому оборудованию.

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