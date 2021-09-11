ОПРОС ⟩ Что новой местной власти нужно исправить в первую очередь?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Валентин КОЖЕВНИКОВ, пенсионер, житель Ийдла:

- Очень много мусора вокруг - сигареты валяются, убирают улицы плохо. Урны переполнены часто, на них нет крышек, поэтому птицы все разбрасывают. Все остальное лично меня устраивает: город обновляется, благоустраивается. Хорошо у нас жить. Проблемы всегда есть, но наведение порядка на улицах, мне кажется, не требует больших сил и средств, а решить это нужно. Приятнее всем жить будет.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Алексей КУНЖАКОВ, сварщик, житель Ийдла:

- Не знаю, не задумывался. Мне все нравится в нашем городе, строят много, благоустраивается. Поэтому по большому счету доволен, как нынешние власти управляют - изменения заметны, не сравнить с тем, как было раньше. Поэтому считаю, тем, кто придет, надо продолжать начатое.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Андрей ПРОКОФЬЕВ, предприниматель, житель Йыхви:

- Если коротко, у нас в городе нет хозяина. Последний мэр, кто что-то делал на благо Йыхви, - Тауно Выхмар. Так что в первую очередь надо найти хорошего хозяина. Будет такой, будет и порядок во всех областях. Очень много того, что надо менять, сразу даже сказать сложно.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Иви КАСВАНДИК, работающая, жительница Тойла:

- Живу в волости Тойла, не в поселке, можно сказать, в лесу. Может быть, поэтому каких-то серьезных проблем не вижу. Всегда можно лучше, но очень острых вопросов нет.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Тамара БРЕЙДЕКС, художник, пенсионер, жительница Кохтла-Ярве: