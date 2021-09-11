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День кафе сплачивает местных людей
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Янно Воол пек блины в Мяэтагузе и вдобавок рассказывал, насколько важно хранить дома припасы на случай чрезвычайной ситуации.
Что заставляет семьи несколько дней печь пирожные и пирожки, чтобы затем одним субботним днем угощать совершенно незнакомых людей? Печь за прилавком блины или накладывать порции плова? Занимавшиеся этим участники Дня мызных кафе Алутагузеской волости вполне единодушно говорят, что это и есть часть замечательного чувства общности.