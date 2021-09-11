Что заставляет семьи несколько дней печь пирожные и пирожки, чтобы затем одним субботним днем угощать совершенно незнакомых людей? Печь за прилавком блины или накладывать порции плова? Занимавшиеся этим участники Дня мызных кафе Алутагузеской волости вполне единодушно говорят, что это и есть часть замечательного чувства общности.

- У жителя деревни должна быть какая-то миссия. Иногда приходится платить налог и за то, что ты живешь в деревне, - усмехается Яак Арм, который предлагает гостям плов с бараниной в парке мызы Ийзаку. - Это не бизнес, но здорово побыть вместе с людьми. А если еще и духовые играют, то совсем замечательно.