Сб, 11.09.2021
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ПОЛНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ⟩ Кто баллотируется в Нарве?

Здание Нарвского городского собрания и Нарвского городского управления. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik
В пятницу, 10 сентября, Нарвская городская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов, выдвинутых на выборах в городское собрание, и присвоила им регистрационные номера.

Valimisliit Narodnyi Sojuz

101 ALEKSANDR MAIOROV

102 DINA IVANOVA

Valimisliit Elagu Narva

103 ALEKSEI JEVGRAFOV

104 IRINA JANOVITŠ

105 ALEKSEI MÄGI

106 ILJA FJODOROV

107 SERGEI DIKARJOV

108 ROMAN TREIAL

109 PAVEL KAMANIN

110 FELIKS ŠMORGUN

111 MADIINA MIHHAILOVA

112 ALEKSANDR KUKSIN

113 IGOR KIPPAR

114 DANIIL GALITSKI

115 ALEKSANDR RABEHHA

116 VLADIMIR ZAITŠUK

117 SERGEI HIISKU

118 NIKOLAI KUZMIK

119 JURI TOLMATŠOV

120 ALEKSEI ŠTŠEGLOV

121 ALEKSANDR SVOBODIN

122 ANDREI IVANKIV

123 SERGEI KUZMIN

124 ANNA JAKSON

125 VALERI SIMSON

126 IGOR ROGOV

127 SERGEI LOBIN

128 ALEKSEI LEVITSKI

129 MIHHAIL MOSKALJOV

Valimisliit "Katri Raigi nimekiri"

130 KATRI RAIK

131 SERGEI GORLATŠ

132 JANA KONDRAŠOVA

133 VIKTOR ŠEMARIN

134 JELENA VALME

135 VADIM ORLOV

136 MARINA ŠURUPOVA

137 ANTON PRATKUNAS

138 ANNA KOVALENKO

139 TAMARA KOMLOVA

140 JÜRI RAUD

141 VLADIMIR IZOTOV

142 RENE ABRAMSON

143 IGOR ABRAMSON

144 PJOTR ALEKSANDROV

145 IGOR ANDREJEV

146 DENIS ANTIPOV

147 ROMAN ASTAHHOV

148 ROMAN BABINETS

149 MARINA BAIKOVA

150 ANDREI BELJAJEV

151 DARJA BERESTOVA

152 ROMAN BOIKO

153 JELENA DEMENOK

154 IVAN DMITRIJEV

155 VIKTOR ERT

156 IVAN EGOROV

157 DMITRI FEDOTKIN

158 ANDREI FISCHER

159 MAKSIM GARAFUTDINOV

160 JELENA GRIGORJEVA

161 VITALY ILIN

162 KONSTANTIN ILMENSKI

163 LARISSA IVANOVA

164 ANDREI JAKOVLEV

165 VASSILI JAKOVLEV

166 NATALJA JANIS-KOMAROV

167 KALMER JANNO

168 NADEŽDA JURSON

169 ANNA KALININA

170 JEGOR KARASJOV

171 JANA KAUP

172 JAANA KIRS

173 JURI KONOVALOV

174 OLGA KRAUSE

175 TATSIANA KUPRATSEVICH

176 ALEKSANDR KUSLAP

177 VASSILI KUSTOV

178 IRINA LANBERT

179 STANISLAV LINT

180 RAIVO METSMA

181 ANTON NIKOLAJEV

182 IVAN NORMAN

183 KIRILL NOVAK

184 IVAN NOVITSKI

185 JELENA PEKARSKAJA

186 ALEKSANDR PEKARSKI

187 IGOR PETERSON

188 AIGUL PLATONOVA

189 JEKATERINA PLATONOVA

190 IGOR PRUSSAKOV

191 VALERI PUIKONEN

192 IRINA RAKOVA

193 AIVAR RIIET

194 JELENA RÕŽAKOVA

195 MIHHAIL RUMJANTSEV

196 ALEKSEI SAVTŠUK

197 SVETLANA SELIVANOVA

198 MARGARITA SEMJONOVA

199 OLEG STROGANOV

200 DANIIL ŠIRJAJEV

201 JURI ŠTŠIGLITSOV

202 ANATOLI ŠTŠURA

203 OLGA TIMOFEJEVA

204 OLGA TJURINA

205 KONSTANTIN TŠERNJAKOV

206 SERGEI VALTSEV

207 ROMAN VALUISKIHH

208 IVAN VASSILJAKO

209 NADEŽDA ZAHHARENKOVA

210 RENE ZORIN

211 ALEKSANDR ZRAJEV

212 VLADIMIR ŽAVORONKOV

213 MARIA ŽURAVLJOVA

214 MARGUS TEELAHK

Eesti Keskerakond

215 MIHHAIL STALNUHHIN

216 TATJANA STOLFAT

217 OLEV SILLAND

218 ALEKSANDR JEFIMOV

219 JELENA PAHHOMOVA

220 JAN SAAN

221 TARMO TAMMISTE

222 GALINA VOLOGDINA

223 VIKTORIA LUTUS

224 ANTS KUTTI

225 JELIZAVETA TŠERTOVA

226 SERGEI LVOV

227 VLADIMIR TARAHTIN

228 JELENA KAVRUS

229 VLADIMIR BUTUZOV

230 NIKOLAI BURDAKOV

231 JEKATERINA GOLUBTSOVA 2

32 SVETLANA LEŠIHHINA

233 HELI ADAMOVITŠ 234

GALINA MOLDON

235 VLADIMIR KASTERIN

236 SOFJA HOMJAKOVA

237 SERGEI NIKITIN

238 VEERA GRIGORJEVA

239 ALEKSANDR NIKOLAJEV

240 ANDRUS TAMM

241 JELENA VASSILJEVA

242 VALERI KORJAKIN

243 VJATŠESLAV ŠILKIN

244 SERGEI SMIRNOV

245 ALEKSANDR MJASSOJEDOV

246 VALERI JÄÄGER

247 JURI NIKOLAJEV

248 EDUARD PIRK

249 OLGA NIKITINA

250 VLADIMIR KALATŠOV

251 IVAN ŠATSKIH

252 ANNE VEEVO

253 JANA VNUKOVA

254 LEONID GULOV

255 DMITRI DJAKOV

256 KIRILL GUSSEV

257 NATALJA RÕSSEVA

258 GENNADI KURLENKOV

259 SERGEI GLUŠKO

260 ALLEN ALLET

261 SILUAN BABARÕKIN

262 ANDREI BENDI

263 JELENA GULJAJEVA

264 SVETLANA GORJUŠINA

265 ANATOLI ILKEVITŠ

266 ROMAN IPPOLITOV

267 JELENA KALJADINA

268 TATIANA KRIVOLAP

269 DMITRI LIPATOV

270 RENATA METSIS

271 LJUDMILA MORINA

272 SEMJON MURAŠOV

273 SVETLANA OSSIPOVSKAJA

274 MAKSIM PANTELEJEV

275 MIHHAIL PANŠIN

276 VLADIMIR PETROV

277 ALEKSANDR RABOTINSKI

278 LEONID ROZANOV

279 VEERA RUMJANTSEVA

280 KATRIN SMIRNOVA

281 SERGEI SMIRNOV

282 NATALJA ŠIBALOVA

283 VIKTOR TARASSOV

284 NADEŽDA TŠERKAŠINA

285 ANDREI VOLKOV

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

286 JANEK ODINEC

287 ALEKSANDR ANDREJEV

288 ALEKSANDR PAHHOMOV

289 SERGEI GUSSAROV

290 DMITRI MELISS

291 DMITRI GUSSEV

292 OXANA TELSKA

293 ALLA DELOVAJA

294 SAMUIL BABARÕKIN

295 EDUARD KANEVSKI

296 ALLAN PENT

297 LIILIA ZELENJAJEVA

298 PAVEL PILAT

299 OLEG GOLUBÕHH

300 SILVI ERRO

301 JELENA STOLJAROVA

02 ANDREI SLOBODJANOV

Erakond Eesti 200

303 NATALIA UMAROVA

304 TATJANA STEPANOVA

305 DENIS LARCHENKO

306 ALJONA KORDONTŠUK

307 JELENA PAZILINA

308 LJUBOV FOMINA

309 MARINA KRELL

310 PAVEL GORDIJEVSKI

311 TATJANA ZELENJAJEVA

312 JEKATERINA SMIRNOVA

313 JULIA VIIRSALU

314 OLEG IVANOV

315 MARINA DRUŽININA

316 KIRILL ZAUTIN

317 OLESJA IGNATJEVA

318 ANDREI KANEV

319 OLGA VASSILENKO

320 VLADISLAV VIRTONEN

321 IRINA KISSELJOVA

322 EDUARD SADALA

323 SERGEI POGORELSKI

324 MIHHAIL ŠEMARIN

325 NATALJA DELIKATNAJA

326 JÜRI TESLENKO

327 IRINA KUZMINA

328 SVETLANA TOROPOVA

329 ALEKSANDR DANILOV

330 OLGA BARMAKOVA

331 ALEKSANDRA GOROHHOVA

332 MARAT KARGANOV

333 ANTON BELJAJEV

334 ILJA BUŠEIKO

335 MARGARITA KÄLLO

336 JELENA SUHHOTINA

337 JEKATERINA ŠKALIKOVA

338 REIN VELLAK

339 ARTJOM TOIRUS

340 SANTERI RIKHARD ARTTURI POHJARANTA

341 JEVGENI FILIN

342 ALEXANDER BITŠKOV

343 IRINA BAŠUROVA

344 VEERA ALEKSEJEVA

345 ANTON BAŠINSKI

346 SIIMON HÄRM

347 ANASTASSIJA MAŠOŠINA

348 JULIA ŠEREMETOVA

349 ALEKSEI PETROV

350 ANNA SEBRIS

351 JULIA OSMOLOVSKAJA

352 ALESJA PROSKURINA

353 ALLA BUTKEVITŠ

354 TATJANA KUZMINA

355 DARJA BOJAROVA

Üksikkandidaat

356 PAVEL DUBROVIN

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