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Добровольцы спасли более суток блуждавшего по лесу пожилого мужчину

Когда 85-летнего Илью в лесу обнаружили, он не смог сам дойти до машины, и добровольцы донесли его в сделанных из подручных материалов носилках. ФОТО: MTÜ Iga Elu

Поисковики-добровольцы отыскали в четверг вечером на разрезе "Айду" пожилого мужчину, который пошел по грибы - и около полутора суток провел в лесу.

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Поздним вечером 8 сентября полиция получила сообщение, что в Пюсси Люганузеской волости 85-летний Илья в одиночку пошел по грибы и не вернулся домой. У мужчины есть проблемы с памятью и он не взял с собой мобильный телефон. Полиции было известно, что мужчина часто ходит по грибы в район деревни Айду-Лийва, а также озера Суурлаука и расположенных поблизости торфяных болот.

Полиция сразу же начала поиски, задействовав кинолога с полицейской собакой и дрон Спасательного департамента, однако обнаружить Илью тем же вечером не удалось.

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