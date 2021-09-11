Добровольцы спасли более суток блуждавшего по лесу пожилого мужчину

Поздним вечером 8 сентября полиция получила сообщение, что в Пюсси Люганузеской волости 85-летний Илья в одиночку пошел по грибы и не вернулся домой. У мужчины есть проблемы с памятью и он не взял с собой мобильный телефон. Полиции было известно, что мужчина часто ходит по грибы в район деревни Айду-Лийва, а также озера Суурлаука и расположенных поблизости торфяных болот.