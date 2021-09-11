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800 евро заплатил за мусор

Такую сумму штрафа пришлось платить горожанину, решившему избавиться от своего мусора на территории кладбища Рауди.

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23 августа в 20.30 двое неизвестных мужчин на микроавтобусе привезли к контейнерам на кладбище Рауди бытовой мусор, в том числе и отходы, относящиеся к категории опасных. Забили ими контейнер, а что не поместилось, оставили рядом. Весь процесс "утилизации" зафиксировала видеокамера. Чтобы установить личности, потребовалась неделя, после чего сотрудники обслуживающей кладбище фирмы "JM Igavik" сообщили о правонарушении в Кохтла-Ярвеское горуправление, приложив фото.

- Вызвали этого человека, предъявили доказательства и назначили ему штраф 800 евро - максимальная сумма, которую позволяет закон, - сообщил чиновник правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофей Корепов. - Есть основания считать, что это не единственный случай. Он согласился, ведь я сообщил, что в противном случае обслуживающая фирма готова пойти в суд.

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