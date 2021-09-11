800 евро заплатил за мусор
Такую сумму штрафа пришлось платить горожанину, решившему избавиться от своего мусора на территории кладбища Рауди.
Такую сумму штрафа пришлось платить горожанину, решившему избавиться от своего мусора на территории кладбища Рауди.
23 августа в 20.30 двое неизвестных мужчин на микроавтобусе привезли к контейнерам на кладбище Рауди бытовой мусор, в том числе и отходы, относящиеся к категории опасных. Забили ими контейнер, а что не поместилось, оставили рядом. Весь процесс "утилизации" зафиксировала видеокамера. Чтобы установить личности, потребовалась неделя, после чего сотрудники обслуживающей кладбище фирмы "JM Igavik" сообщили о правонарушении в Кохтла-Ярвеское горуправление, приложив фото.