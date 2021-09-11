800 евро заплатил за мусор

23 августа в 20.30 двое неизвестных мужчин на микроавтобусе привезли к контейнерам на кладбище Рауди бытовой мусор, в том числе и отходы, относящиеся к категории опасных. Забили ими контейнер, а что не поместилось, оставили рядом. Весь процесс "утилизации" зафиксировала видеокамера. Чтобы установить личности, потребовалась неделя, после чего сотрудники обслуживающей кладбище фирмы "JM Igavik" сообщили о правонарушении в Кохтла-Ярвеское горуправление, приложив фото.