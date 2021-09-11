ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Аэт Кийсла

Примерно такие реакции вызывают участники шестидневного забега. Это испытание продолжительностью 144 часа на берегу озера Балатон в Венгрии теперь преодолела, кружа по трассе длиной меньше километра, и преподаватель Нарвского колледжа Аэт Кийсла, которая увлеклась бегом всего пять лет назад.

Шестидневный забег, надо полагать, не оздоровительный спорт, поскольку врачи не рекомендуют так нагружать тело и организм. Но это, конечно, и не просто тупое самоистязание до изнеможения. Для достижения успеха прежде всего нужны интеллект, тщательная подготовка и знание самого себя. Это своего рода шахматы на ногах - кто не просчитывает ходы наперед, тот долго не продержится.

Вот и Кийсла готовилась к этому испытанию весьма по-академически, постаравшись предварительно разобраться, насколько возможно, в теории. Но она не заменит практики, которую можно получить только на собственном опыте.