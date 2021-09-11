ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Дорогая электроэнергия - неизбежная побочка зеленого переворота

Германия решила закрыть атомные станции. Из-за созданной политическими решениями системы торговли углеродными квотами большая часть электростанций, использовавших ископаемые топлива, изгнана с рынка. Хорошо еще если эти станции не разрезали на металлолом, а поддерживают в рабочем состояния. Как поступили в Нарве со старыми сланцевыми энергоблоками.

Большая часть прежних мощностей по производству электроэнергии изгнана с рынка, однако потребление электроэнергии совсем не уменьшилось. Скорее, наоборот. Для некоторых плодов зеленого переворота, как, например, для электромобилей, тоже надо производить электроэнергии больше прежнего.

Хватит электроэнергии или нет и насколько дорогой она станет - это теперь во многом лотерея. Это в большой мере зависит от погоды: будет ли обилен осадками год, чтобы было много гидроэнергии, и сколько выдастся в году ветреных и солнечных дней. Однако этими вещами при всем желании не в состоянии управлять своими директивами ни Европарламент, ни Еврокомиссия.

Забота о мировом климате обоснована и движение к свободной от углерода жизни - правильное дело. Однако оно должно происходить параллельно созданию равноценных альтернатив. Пока не найдены решения для широкомасштабного аккумулирования ветряной энергии, преждевременно будет силой подавлять прежние способы производства электроэнергии. Это оказывает сильное социально-экономическое влияние на те регионы, где производство энергии было важной отраслью экономики, в Эстонии прежде всего - в Ида-Вирумаа. Однако из-за удорожания электроэнергии это почувствуют все, это приведет к удорожанию и прочих товаров и услуг.