Сб, 11.09.2021
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Желающих построить в Йыхви тоннель под железной дорогой не нашлось

В этом опасном месте, где железную дорогу переходит много людей, "Eesti Raudtee" совместно с Йыхвиским волостным управлением в следующем году построит пешеходный тоннель. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тендер на строительство тоннеля под железной дорогой в Йыхви провалился, так как ни одного предложения на конкурс не поступило.

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- Причины разные - от избытка тендеров на инженерно-технические объекты на рынке до внутренних проблем некоторых конкретных подрядчиков, помешавших им сделать предложение, - сказал "Северному побережью" руководитель строительной службы АО "Eesti Raudtee" Рихо Вяткин.

Начали переговоры со строителями

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