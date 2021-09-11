Желающих построить в Йыхви тоннель под железной дорогой не нашлось
Тендер на строительство тоннеля под железной дорогой в Йыхви провалился, так как ни одного предложения на конкурс не поступило.
Тендер на строительство тоннеля под железной дорогой в Йыхви провалился, так как ни одного предложения на конкурс не поступило.
- Причины разные - от избытка тендеров на инженерно-технические объекты на рынке до внутренних проблем некоторых конкретных подрядчиков, помешавших им сделать предложение, - сказал "Северному побережью" руководитель строительной службы АО "Eesti Raudtee" Рихо Вяткин.