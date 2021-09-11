Желающих построить в Йыхви тоннель под железной дорогой не нашлось

В этом опасном месте, где железную дорогу переходит много людей, "Eesti Raudtee" совместно с Йыхвиским волостным управлением в следующем году построит пешеходный тоннель. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тендер на строительство тоннеля под железной дорогой в Йыхви провалился, так как ни одного предложения на конкурс не поступило.