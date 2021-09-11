Сб, 11.09.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер

С помощью денег народного бюджета в Люганузе хотят заставить людей больше двигаться

По дощатой дороге в Лиймала смогут попасть теперь к морю и те люди, которым прежде мешал передвигаться там песок. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В ходе сбора идей для народного бюджета жители волости прислали девять предложений; главным образом люди хотят новых игровых и спортивных возможностей.

Для подписчиков Для подписчиков

В пуртсеском сосняке можно бы построить игровую площадку с лазалками, а на берегу в Лиймала - детскую игровую площадку. На газоне рядом с пюссиским скейт-парком можно бы построить большую игровую зону, где смогли бы активно двигаться люди любого возраста. Больше всего она нужна молодежи от 8 до 18 лет.

По соседству со стадионом сондаской школы, например, в школьном парке, можно построить трассу для диск-гольфа. Корзины трассы диск-гольфа кивиылиской зольной горы устарели и нуждаются в замене.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back