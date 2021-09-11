С помощью денег народного бюджета в Люганузе хотят заставить людей больше двигаться
В ходе сбора идей для народного бюджета жители волости прислали девять предложений; главным образом люди хотят новых игровых и спортивных возможностей.
В ходе сбора идей для народного бюджета жители волости прислали девять предложений; главным образом люди хотят новых игровых и спортивных возможностей.
В пуртсеском сосняке можно бы построить игровую площадку с лазалками, а на берегу в Лиймала - детскую игровую площадку. На газоне рядом с пюссиским скейт-парком можно бы построить большую игровую зону, где смогли бы активно двигаться люди любого возраста. Больше всего она нужна молодежи от 8 до 18 лет.