"Транс" одержал важную победу благодаря голу на дополнительной минуте

В последнем, четвертом круге команды лиги мастеров разделят на две группы: между собой будут играть шесть сильнейших команд и четыре самые слабые команды.

В третьем круге "Трансу" осталось провести еще пять игр. Сейчас нарвитяне, набравшие 28 очков, занимают шестое место; "Тулевик" отстает от них на пять очков, а набравший хороший разгон к концу лета "Курессааре" - на восемь очков. От занимающего пятое место и проведшего на одну игру больше таллиннского "Легиона" нарвитян отделяют всего три очка.