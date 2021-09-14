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"Транс" одержал важную победу благодаря голу на дополнительной минуте

Эдуард Головлев в последние шесть игр вмешивался большей частью после замены, но все же забил в этом сезоне в лиге мастеров уже семь голов. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Нарвский "Транс" в субботу благодаря голу, забитому Эдуардом Головлевым на пятой дополнительной минуте встречи, одержал победу над вильяндиским "Тулевиком" (1:0).

Эта сладкая победа над ближайшим преследователем по турнирной таблице должна бы обеспечить нарвитянам место в шестерке сильнейших команд лиги мастеров.

В последнем, четвертом круге команды лиги мастеров разделят на две группы: между собой будут играть шесть сильнейших команд и четыре самые слабые команды.

В третьем круге "Трансу" осталось провести еще пять игр. Сейчас нарвитяне, набравшие 28 очков, занимают шестое место; "Тулевик" отстает от них на пять очков, а набравший хороший разгон к концу лета "Курессааре" - на восемь очков. От занимающего пятое место и проведшего на одну игру больше таллиннского "Легиона" нарвитян отделяют всего три очка.

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