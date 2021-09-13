Ида-Вирумаа достиг половинной отметки по уровню вакцинации взрослых
По состоянию на понедельник в Ида-Вирумаа провакцинировано было 50 процентов жителей в возрасте от 18 лет и старше.
По состоянию на понедельник в Ида-Вирумаа провакцинировано было 50 процентов жителей в возрасте от 18 лет и старше.
Из всех жителей уезда по крайней мере одну дозу вакцины получили 43,3 процента.
По уровню вакцинированности Ида-Вирумаа по-прежнему на последнем месте среди уездов. В среднем по Эстонии доля вакцинированного взрослого населения приближается к двум третям, то есть составляет 65,5 процента.
14.09 в 15-20 часов в Нарве в "Astri Keskus", вакцины "Pfizer" и "Moderna".
15.09 в 16-19 часов в Йыхви в "Pargi Keskus" в "Apotheka", вакцины "Pfizer" и "Moderna".
15.09 в 16-19 часов в Силламяэ в "Maxima XX", вакцины "Pfizer" и "Moderna".
16.09 в 12-20 часов в Нарве в "Astri Keskus" и в 16-19 часов в Нарве в "Fama Keskus", вакцины "Pfizer" и "Moderna".
17.09 в 16-19 часов в Йыхви в "Pargi Keskus" в "Apotheka" и в 13-20 часов в Нарве в "Astri Keskus", вакцины "Pfizer" и "Moderna".
17.09 в 16-19 часов в Нарва-Йыэсуу в "Meresuu Spa & Hotell", вакцины "Pfizer" и "Moderna".
18.09 в 12-16 часов в Силламяэ "XX Maxima" и в 10-18 часов в Нарве в "Astri Keskus", вакцины "Pfizer" и "Moderna".
На этой неделе во всех уездах можно будет провакцинироваться без предварительной регистрации также в вечернее время и в выходные. Возможность сделать прививку предлагают в аптеках, на стоянках торговых центров, на общественных площадках или перед магазинами, ездить будут также вакцинационные автобусы. Для вакцинации предлагаются вакцины "Pfizeri/BioNTech Comirnaty" и "Moderna Spikevax", подходящие начиная с 12-летнего возраста. Вакцинация бесплатная и заранее регистрироваться не нужно, однако при себе надо иметь удостоверяющий личность документ.
По словам члена правления больничной кассы Майви Парв, осенью растет число заражений всеми вирусными заболеваниями, в том числе коронавирусом. Вакцинацией каждый может защитить себя, а также жизнь и здоровье своих близких, и кроме того внести свой вклад в то, чтобы уберечь страну от локдауна.