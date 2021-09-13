Ида-Вирумаа достиг половинной отметки по уровню вакцинации взрослых

Из всех жителей уезда по крайней мере одну дозу вакцины получили 43,3 процента.

По уровню вакцинированности Ида-Вирумаа по-прежнему на последнем месте среди уездов. В среднем по Эстонии доля вакцинированного взрослого населения приближается к двум третям, то есть составляет 65,5 процента.

Возможности вакцинироваться в Ида-Вирумаа 14-18 сентября

14.09 в 15-20 часов в Нарве в "Astri Keskus", вакцины "Pfizer" и "Moderna".

15.09 в 16-19 часов в Йыхви в "Pargi Keskus" в "Apotheka", вакцины "Pfizer" и "Moderna".

15.09 в 16-19 часов в Силламяэ в "Maxima XX", вакцины "Pfizer" и "Moderna".

16.09 в 12-20 часов в Нарве в "Astri Keskus" и в 16-19 часов в Нарве в "Fama Keskus", вакцины "Pfizer" и "Moderna".

17.09 в 16-19 часов в Йыхви в "Pargi Keskus" в "Apotheka" и в 13-20 часов в Нарве в "Astri Keskus", вакцины "Pfizer" и "Moderna".

17.09 в 16-19 часов в Нарва-Йыэсуу в "Meresuu Spa & Hotell", вакцины "Pfizer" и "Moderna".

18.09 в 12-16 часов в Силламяэ "XX Maxima" и в 10-18 часов в Нарве в "Astri Keskus", вакцины "Pfizer" и "Moderna".