Из загоревшегося дома спасли двух человек

Из загоревшегося дома спасли двух человек10-12 сентября 2021 г.
Вечером 11 сентября спасателей вызвали в садоводство "Энергетик" в деревне Тырвайыэ (Нарва-Йыэсуу), где в одном из домов загорелась баня.
Вечером 11 сентября спасателей вызвали в садоводство "Энергетик" в деревне Тырвайыэ (Нарва-Йыэсуу), где в одном из домов загорелась баня.
К моменту прибытия спасателей стена дома была охвачена пламенем, и из здания пришлось эвакуировать двух человек. На тушение пожара потребовалось чуть больше часа.
Люди не пострадали, причина возникновения пожара выясняется.
10 сентября жилец частного дома на улице Каламарья в Нарве сообщил, что в помещениях ощущается запах газа, сработал также газовый датчик. Спасатели установили, что утечка возникла из-за неправильного подсоединения газового шлага.
11 сентября утром в центр тревоги сообщили, что в одной из квартир в доме на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве чувствуется запах газа. Спасатели обнаружили утечку, перекрыли газ и проветрили квартиру. На место был вызван техник по газу.
12 сентября вечером на втором этаже парковки торгового центра "Астри" в Нарве загорелся автомобиль. Прибывшие на место спасатели затушили салон и пресекли распространение огня на другие автомобили. По словам владельца, в автомобиле была оставлена заряжаться э-сигарета, что и могло быть причиной возгорания. Детали происшествия выясняются.