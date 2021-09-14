Из загоревшегося дома спасли двух человек

К моменту прибытия спасателей стена дома была охвачена пламенем, и из здания пришлось эвакуировать двух человек. На тушение пожара потребовалось чуть больше часа.

Люди не пострадали, причина возникновения пожара выясняется.

Утечка газа в жилых домах

10 сентября жилец частного дома на улице Каламарья в Нарве сообщил, что в помещениях ощущается запах газа, сработал также газовый датчик. Спасатели установили, что утечка возникла из-за неправильного подсоединения газового шлага.

11 сентября утром в центр тревоги сообщили, что в одной из квартир в доме на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве чувствуется запах газа. Спасатели обнаружили утечку, перекрыли газ и проветрили квартиру. На место был вызван техник по газу.

Автомобиль могла поджечь э-сигарета