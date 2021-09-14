Титулы чемпионов Эстонии по марафону пришли в Ида-Вирумаа

На чемпионате Эстонии в рамках Таллиннского марафона победа Аристова оказалась недостижимой для ближайших его конкурентов. Вместе с кенийцем Ибрахимом Мукунгой, часто проживающим в Эстонии, Аристов после 30 километров "стряхнул" остальных участников забега. Мукунга, совершив спурт на заключительном этапе Таллиннского марафона, с преимуществом в 12 секунд одержал общую победу, однако в зачете чемпионата Эстонии Аристов обошел своего хорошего знакомого Александра Кулешова почти на три минуты.

Представляющий клуб "Treeningpartner" Аристов еще в начале июня рассказывал "СП", что нынче для него основной целью является хорошо пройти осенний марафон, что, по его словам, означает время менее двух с половиной часов. "Каждый год пытаюсь это сделать, но каждый раз что-то мешает - то боль в ноге, то недостаточный объем тренировок".

По времени в Таллинне он отстал от своей цели на одну минуту, но время 2:30.55 для него все же рекорд в марафоне. Дополнительно ко всему, для него это первый чемпионский титул в зачете среди взрослых.

Среди женщин со временем 2:44.46 чемпионкой стала живущая в Мяэтагузе Кайса Кукк, которая занимается под руководством легендарного бегуна Энна Селлика и представляет тартуский клуб "Калев". И Кукк заняла первое место, обойдя взявшую серебро Кадилийз Куйв более чем на четыре минуты. В одиночном забеге в Таллинне Кукк тоже праздновала победу, уже после 10 километров она опережала конкурентов на минуту.