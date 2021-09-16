Работники леса приглашают ознакомиться с их деятельностью и лесной жизнью

В День открытых лесов в Ида-Вирумаа желающих ознакомиться с лесной жизнью будут ждать два лесоводческих хутора и уездное общество охотников.

Следы медвежьих когтей на сосне

На хуторе Пяхкли в деревне Вайкла хозяин Виктор Лехтсе поведет гостей в поход по тропе длиной 4,5 километра. Вдоль тропы, созданной совместно с Вирумааским лесным товариществом, расположены демонстрационные участки для обучения лесовладельцев, а посередине - навес с площадкой для разведения костра. Интересующиеся в числе прочего увидят, как растет карельская береза и как выращивают чагу, или березовый гриб. О пользе чаги расскажет и угостит целительным эликсиром представитель ТОО "Chaga", сотрудничающего с хутором.

Можно будет своими глазами увидеть как лесосеку, так и свежевысаженный лес, а также самому посадить деревце.

В другом конце тропы растут очень большие деревья - оставленные на семена 140-летние сосны. Чтобы обхватить ствол такого дерева, нужно два человека.

Во время прогулки по лесу большой компанией встреча с животными маловероятна, но можно будет увидеть следы когтей, оставленные медведями пару дней назад на одной из больших сосен, и лисьи норы в песчаных холмах.

В Перессааре дикие животные ходят на водопой к пруду

В деревне Перессааре хозяева хутора Лепасааре покажут интересующимся участки леса разного возраста и расскажут о том, сколько всего нужно сделать, чтобы вырастить лес здоровым и крепким.

Во время двухкилометровых прогулок по лесу хозяйка Эвелин Хинтс обещает показать лес, высаженный этой и прошлой весной, а также деревья, которые растут уже двадцать, пятьдесят и более лет. А также лес, охраняемый как место обитания белки-летяги, в котором хозяину Гуннару Лепасаару, признанному нынче лучшим лесохозяйственником, нельзя ничего делать уже семь лет.

Если повезет, на прогулке можно будет увидеть и диких зверей, но их следы попадутся на глаза непременно - их много возле пруда, куда животные приходят на водопой. Кто хочет, тот может захватить с собой ведро для грибов.

Охотники сосредоточатся на лесных зверях

Ида-вируские охотники не поведут гостей в лес, а поведают о лесной жизни и покажут ее в коньюском тире. В начале и конце дня знатоки леса и его обитателей Вахур Сепп и Лаури Хуссар расскажут о годичном цикле и следах диких животных, в остальное время гости смогут ознакомиться с тиром, пострелять из лука и рассмотреть охотничьи трофеи. В середине дня пройдет дегустация продуктов из дичи.

Из-за коронавируса количество участников каждого мероприятия ограничено, поэтому следует заранее зарегистрироваться в желаемом месте на сайте Дня открытых лесов metsarahvapaev.ee. На мероприятие следует взять с собой паспорт, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа.