Нарвский музей приглашает на чай

Осень - время прохлады и уюта. У всех оно ассоциируется с душевными посиделками, когда ведут неспешные беседы и наслаждаются чашечкой ароматного чая. Поэтому любимому напитку всех поколений и посвящена новая выставка Нарвского музея.

Хотя в современном мире чай - один из самых популярных и привычных напитков, но это не всегда было так. В Эстонию он был впервые завезен в 17-м веке. В то время считалось, что чай обладает и лечебными свойствами, поэтому его часто использовали как лекарственное средство. Это послужило и причиной того, что на протяжении долгого времени чай продавали в аптеках.

К концу 18-го века употребление чая среди политической и экономической элиты увеличилось, а к концу 19-го века чай пили уже все группы общества.