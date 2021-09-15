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Нарвский музей приглашает на чай

На открытии выставки "Чайку?" Нарвский музей угостит всех гостей только самым хорошим - ароматным чаем из настоящего самовара. ФОТО: Сирле Соммер-Калда / Põhjarannik

В четверг, 16 сентября в 16 часов Нарвский музей открывает выставку "Чайку?", посвященную традициям и истории чаепития.

Осень - время прохлады и уюта. У всех оно ассоциируется с душевными посиделками, когда ведут неспешные беседы и наслаждаются чашечкой ароматного чая. Поэтому любимому напитку всех поколений и посвящена новая выставка Нарвского музея.

Хотя в современном мире чай - один из самых популярных и привычных напитков, но это не всегда было так. В Эстонию он был впервые завезен в 17-м веке. В то время считалось, что чай обладает и лечебными свойствами, поэтому его часто использовали как лекарственное средство. Это послужило и причиной того, что на протяжении долгого времени чай продавали в аптеках.

К концу 18-го века употребление чая среди политической и экономической элиты увеличилось, а к концу 19-го века чай пили уже все группы общества.

На выставке "Чайку?" гости смогут окунуться в историю чая, узнать о традициях восточного и европейского чаепития, а также ознакомиться со связанными с чаепитием экспонатами из фондов Нарвского музея. На открытии выставки всех гостей ждет лучшее угощение - ароматный чай из настоящего самовара. Выставка на первом этаже северного крыла Нарвской крепости будет открыта до 25 ноября.

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