Кади Кенк: Цикличная экономика - это не ракетостроение

Новые слова и незнание их точного значения вызывают ощущение, будто жить по-старому было неправильно и все должно измениться. Замешательство оправданно.

Тем не менее Ида-Вирумаа - от Кивиыли до Васкнарвы и от Нарва-Йыэсуу до Раннапунгерья - полон примеров настоящей цикличной экономики. О ней дает знать водитель синего универсала "VW" на местных улицах, чей автомобиль "подустал", однако славный двигатель которого сосед каждое лето ремонтирует в гараже за домашнее пиво. В том самом гараже, где накопившиеся годами стеклянные банки ждут сезона варки варенья, основные ценности цикличной экономики представлены в самом чистом виде. И неважно, что никто не называет это цикличной экономикой.

Производство щебня из породы, поднятой на поверхность при добыче сланца, на территории бывшей шахты "Ahtme" - один из примеров цикличной экномики в Ида-Вирумаа. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik Как развивать в Ида-Вирумаа зеленую экономику? В сотрудничестве "Cleantech Estonia" и Эстонского фонда природы ("Eestimaa Looduse Fond") с "DD StratLab" составляется касающаяся зеленой экономоки часть ида-вирумааского зеленого плана, которая будет готова в первой половине 2022 года. Представители разных секторов - предприниматели, представители местных самоуправлений, гражданские объединения, госчиновники и множество экспертов госэкономики начнут с сентября этого года сообща разрабатывать решение госэкономики с большим потенциалом для Ида-Вирумаа. Часть зеленой экономики зеленого плана создается с помощью мер поддержки осуществления уездных стратегий развития и Ида-Вирумааского союза самоуправлений.

Вещи, которые служат нескольким поколениям и подлежат ремонту, а также умение чинить кое-где еще в почете и сохранились. И теперь из этого вырастает совершенно новая отрасль экономики.

Быстрый путь к непопулярным

Почему же тема цикличной экономики так раздражает? Во-первых, потому, что понятие цикличной экономики вошло в наше сознание первым делом через отходы.

С отходами то и дело что-то не так. То их у нас слишком много, то они засоряют нашу природу. Никто точно не знает также, надо ли мыть сметанные пакеты.

Даже когда каждая упаковка переходит из рук добросовестных граждан в контейнер для упаковок, а все прочие виды отходов - тоже в свое место, то старания людей охлаждает неясность, перерабатываются все эти отходы по отдельности или же в конце концов кучей отправляются на свалку или в топку. Это выводит из себя.

Вторая и, пожалуй, еще более принципиальная причина - то, что в цикличной экономике важнее всего уменьшить объемы отходов. Их меньше, когда мы потребляем меньше вещей. Слово "меньше" не вдохновляет представлять лучшее будущее. Напротив, оно создает страх, будто мы вернемся в своем развитии на несколько десятилетий назад.