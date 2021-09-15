Кади Кенк: Цикличная экономика - это не ракетостроение
Цикличная экономика. Слова, не вызывающие волнения в общества. Есть и другие, вызывающие больше раздражения, чем любопытства: например, зеленый поворот или климатическая нейтральность.
Цикличная экономика. Слова, не вызывающие волнения в общества. Есть и другие, вызывающие больше раздражения, чем любопытства: например, зеленый поворот или климатическая нейтральность.
Новые слова и незнание их точного значения вызывают ощущение, будто жить по-старому было неправильно и все должно измениться. Замешательство оправданно.
Тем не менее Ида-Вирумаа - от Кивиыли до Васкнарвы и от Нарва-Йыэсуу до Раннапунгерья - полон примеров настоящей цикличной экономики. О ней дает знать водитель синего универсала "VW" на местных улицах, чей автомобиль "подустал", однако славный двигатель которого сосед каждое лето ремонтирует в гараже за домашнее пиво. В том самом гараже, где накопившиеся годами стеклянные банки ждут сезона варки варенья, основные ценности цикличной экономики представлены в самом чистом виде. И неважно, что никто не называет это цикличной экономикой.
В сотрудничестве "Cleantech Estonia" и Эстонского фонда природы ("Eestimaa Looduse Fond") с "DD StratLab" составляется касающаяся зеленой экономоки часть ида-вирумааского зеленого плана, которая будет готова в первой половине 2022 года.
Представители разных секторов - предприниматели, представители местных самоуправлений, гражданские объединения, госчиновники и множество экспертов госэкономики начнут с сентября этого года сообща разрабатывать решение госэкономики с большим потенциалом для Ида-Вирумаа.
Часть зеленой экономики зеленого плана создается с помощью мер поддержки осуществления уездных стратегий развития и Ида-Вирумааского союза самоуправлений.
Вещи, которые служат нескольким поколениям и подлежат ремонту, а также умение чинить кое-где еще в почете и сохранились. И теперь из этого вырастает совершенно новая отрасль экономики.
Почему же тема цикличной экономики так раздражает? Во-первых, потому, что понятие цикличной экономики вошло в наше сознание первым делом через отходы.
С отходами то и дело что-то не так. То их у нас слишком много, то они засоряют нашу природу. Никто точно не знает также, надо ли мыть сметанные пакеты.
Даже когда каждая упаковка переходит из рук добросовестных граждан в контейнер для упаковок, а все прочие виды отходов - тоже в свое место, то старания людей охлаждает неясность, перерабатываются все эти отходы по отдельности или же в конце концов кучей отправляются на свалку или в топку. Это выводит из себя.
Вторая и, пожалуй, еще более принципиальная причина - то, что в цикличной экономике важнее всего уменьшить объемы отходов. Их меньше, когда мы потребляем меньше вещей. Слово "меньше" не вдохновляет представлять лучшее будущее. Напротив, оно создает страх, будто мы вернемся в своем развитии на несколько десятилетий назад.
Предприниматель пугается от мысли, откуда же придет его доход, если он не сможет больше продать свою продукцию, а местные самоуправления волнуются о сохранении рабочих местах и жизни общины.
В Ида-Вирумаа, как и во всей Эстонии, дела со сбором отходов по видам обстоят еще не очень хорошо. Биоотходы нельзя сдавать по видам, а общественные инициативы по компостированию еще не стали популярными. Организованный же вывоз отходов позволяет сдавать лишь немногие виды отходов.
Однако международная практика показывает, что самые быстрые шаги в деле решения этих проблем совершаются именно в тех регионах, где стартовые позиции были не ахти какие. Преимущество Ида-Вирумаа еще больше увеличивает культурно-промышленный ценоз, посредством разногласий создавший сплоченность.
Уменьшение количества отходов вовсе не значит, будто кто-то чего-то лишится. Напротив, людям станут доступны более дорогие и качественные вещи. Более высокая цена будет распределена на более долгий срок использования и между большим числом пользователей.
К примеру, замена одноразовых упаковок на упаковки повторого использования. Никто не смог бы платить при каждой покупке продуктов питания за одноразовое использование прочных коробок или бутылок. Особенно, если цена упаковки составляет значительную часть цены пищи. Но поскольку многоразовые упаковки можно мыть и использовать сотни раз, то человек не должен при покупке за один раз сразу заплатить эту цену.
Ценные предметы потребления тоже станут доступнее. Так, смартфоны, средний срок службы которых - три года, можно будет обновлять и продавать в исправном и качественном виде наполовину дешевле. Для предприятий это значит, что доход от продажи большего количества заменит доход от оказания услуг обслуживания и ремонта
Поэтому возникнет необходимость в новых рабочих руках. Эти рабочие места создают ценность, что отразится на зарплатах, и потребность в них будет постоянной. Никто не станет скучать по вещам, которые сразу ломаются и годятся после этого только в печку или на свалку.
Кроме большего числа рабочих мест цикличная экономика создает больше возможностей. Во многих странах возможность безопасного и успешного обучения и работы в ремонтных мастерских предлагают, например, долговременным безработным, пенсионерам, молодежи из групп риска и людям, по каким-то причинам оставшимся вне рынка труда. В Эстонии тоже есть подобные примеры - "Paranduskelder" в Тарту и "Amanita Töökeskus" в Пярну. Такие рабочие места часто становятся трамплином для того, чтобы пробиться на рынке труда.
К тому же вовсе не обязательно приобретать все. Многие предприятия могут извлекать прибыль не от продажи вещей, а оказывая услуг. Нет сферы, в которой уже сегодня нет возможности арендовать вещь вместо того, чтобы приобретать ее. Таким образом человек получает именно то, в чем нуждается, тогда, когда ему это нужно.
Принципы цикличной экономики распространяются не только на вещи. Качественные продукты, которые не сразу продаются в магазине, уже сегодня распределяются через Пищевой банк между нуждающимися в помощи семьями.
Цикличная экономика живет не в министерских черно-белых программах развития и цветных графиках. Она обитает на улицах, где играют дети, сытые благодаря продуктовому пакету Пищевого банка, а также в пахнущем бензином и солидолом сарае с инструментами, где среди слегка заржавевших коробок с болтами, велосипедных запчастей и баночек с красками хлопочет сосед, ремонтирующий знакомому барахлящий автодвигатель.
Наша задача при развитии цикличной экономики состоит в том, чтобы такая деятельность не была случайной и зависящей от местных энтузиастов. Необходимы прочная система и сотрудничество, чтобы ценные продукты, вещи и материалы как можно дольше находили такое применение, для которого были изначально созданы.
В цикличной экономике люди не создают рабочие места или возможности по собственной инициативе. Люди участвуют в цикличной экономике через свои решения о покупках, через выбор разделяющих их ценности народных депутатов и участие в деятельности общины. Сотрудничество развивается, например, в обществах, товариществах, попечительских советах и прочих общественных объединениях, сближающих людей, предприятия и публичные учреждения. Тогда люди, обладающие на своей позиции большей властью, смогут принимать более полезные для всех решения.
Местные самоуправления могут предлагать пособия и льготы начинающим предпринимателям или предприятиям цикличной экономики. Когда договоры об организованном вывозе отходов потребуют сбора отходов по видам у домов, а также создадут условия для переработки или повторного использования собранных материалов, то отходы превратятся для местного самоуправления в ресурс.
Например, продажа одежды в магазинах повторного использования или компостирование биоотходов для получения почвы, которую можно использовать в общественных садах. В некоторых волостях Эстонии вывоз отходов организован так, что платный вывоз распространяется только на те отходы, которые складируются или сжигаются.
В планах зеленого поворота вопрос ида-вирумааского сланца является неизбежным верстовым столбом. Основой цикличной экономики является эффективное использование ресурсов таким образом, чтобы все материалы удавалось использовать с их самой высокой ценностью. Это значит также, что производство, использование и обращение должны опираться на возобновляемую энергию.
Солнечной и ветряной энергией надо питать производства всех объявивших о климатической нейтральности предприятий, все голодные электромобили, будто чудом захватывающие улицы Эстонии, и многое другое. Ключом тут служит выбор своего поля боя. Справедливый переход - это огромный вопрос, затеняющий усилия отдельного человека. Однако именно от них по крайней мере столько же зависит выбор учебы, решения о покупках и выбор рабочего места. Возобновляемая энергия - сопутствующее явление, а не предварительное условие цикличной экономики.
Цикличная экономика не страшна и не является ракетостроением. Это не разбазаривание денег налогоплательщика, а открытая инвестиция в сильные общины и развитие региона. Цикличная экономика уменьшает загрязнение, создает рабочие места и означает перемены.
При формировании флагмана госэкономики в Эстонии я делала бы ставку именно на Ида-Вирумаа.
Автор статьи Кади Кенк - одна из экспертов, консультирующих и поддерживающих разработку решений по цикличной экономике Ида-Вирумаа.
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