ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Язык юристов и крестьянская мудрость

Спор идет о том, совершила ли Негласон преступление, когда проголосовала в волостном собрании за сдачу много лет пустовавших помещений в аренду ТОО "Corrigo", с которым имела трудовые отношения. Аренда должна была стать платной, а "Corrigo" кроме того обязывался инвестировать в помещения 250000 евро. Тогда сделка все же не состоялась, так как "Corrigo" счел, что на таких условиях заключать ее невыгодно. Тем не менее Негласон отдали под суд, и Тартуский окружной суд со второго захода нашел, что Негласон действовала в пользу "Corrigo".

Простому человеку разобраться в подобных делах зачастую трудно. Ведь крестьянская мудрость подсказывает, что от тогдашней сделки пользу получила бы прежде всего волость, интересы которой и должен отстаивать председатель волостного собрания. Однако у юристов - свои язык и логика, часто не имеющие ничего общего с крестьянской мудростью. Особенно в такой сложной области, как коррупционные дела.