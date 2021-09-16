ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Язык юристов и крестьянская мудрость
В этот вторник Тартуский окружной суд осудил за коррупционное преступление председателя Йыхвиского волостного собрания - после того как ранее суды двух инстанций ее оправдали.
В этот вторник Тартуский окружной суд осудил за коррупционное преступление председателя Йыхвиского волостного собрания - после того как ранее суды двух инстанций ее оправдали.
Спор идет о том, совершила ли Негласон преступление, когда проголосовала в волостном собрании за сдачу много лет пустовавших помещений в аренду ТОО "Corrigo", с которым имела трудовые отношения. Аренда должна была стать платной, а "Corrigo" кроме того обязывался инвестировать в помещения 250000 евро. Тогда сделка все же не состоялась, так как "Corrigo" счел, что на таких условиях заключать ее невыгодно. Тем не менее Негласон отдали под суд, и Тартуский окружной суд со второго захода нашел, что Негласон действовала в пользу "Corrigo".
Простому человеку разобраться в подобных делах зачастую трудно. Ведь крестьянская мудрость подсказывает, что от тогдашней сделки пользу получила бы прежде всего волость, интересы которой и должен отстаивать председатель волостного собрания. Однако у юристов - свои язык и логика, часто не имеющие ничего общего с крестьянской мудростью. Особенно в такой сложной области, как коррупционные дела.
Как бы ни разрешилась эта ситуация, но для КаПо и прокуратуры данное уголовное дело оказалось крупным провалом, ведь большая часть объемного обвинения развалилась уже во время первого процесса и прокурору пришлось отказаться от важнейших претензий. Из четверых обвиняемых в конце концов остался только один - да и то по эпизоду, по которому четверо судей оправдали Негласон, а трое признали правоту прокуратуры. Посмотрим, что скажет теперь Госсуд.