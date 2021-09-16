ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы нарушили обещание прекратить выпуск муниципальной газеты?
Коалиция, пришедшая в нынешнем июне к власти в Йыхви, обещала прекратить выпуск муниципальной газеты "Jõhvi Teataja" и направить предусмотренные для этого в нынешнем бюджете денежные средства на приобретение спортинвентаря для нового стадиона. Одновременно был расторгнут и договор с прежним редактором - Евгенией Парв. Обещание продержалось два месяца. Перед местными выборами волостная газета стала выходить вновь. Новым редактором стала Эрика Праве, когда-то тоже бывшая редактором "Jõhvi Teataja".