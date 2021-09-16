ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы нарушили обещание прекратить выпуск муниципальной газеты?

Старейшина Йыхвиской волости Марис ТООМЕЛЬ:

- Некоторые депутаты из коалиции посчитали, что волостная газета все же должна выходить, поскольку часть людей не может получить информацию о деятельности в волости из интернета. Я не могу поименно назвать этих депутатов, но на собрании коалиции разговор об этом был. Я ни в коем случае не собираюсь делать волостную газету пропагандистским листком, как это было у предыдущей властной коалиции, и не будем в ней публиковать фотографии политиков, находящихся во власти.