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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы нарушили обещание прекратить выпуск муниципальной газеты?

Марис Тоомель, старейшина Йыхвиской волости, Партия реформ ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Коалиция, пришедшая в нынешнем июне к власти в Йыхви, обещала прекратить выпуск муниципальной газеты "Jõhvi Teataja" и направить предусмотренные для этого в нынешнем бюджете денежные средства на приобретение спортинвентаря для нового стадиона. Одновременно был расторгнут и договор с прежним редактором - Евгенией Парв. Обещание продержалось два месяца. Перед местными выборами волостная газета стала выходить вновь. Новым редактором стала Эрика Праве, когда-то тоже бывшая редактором "Jõhvi Teataja".

Старейшина Йыхвиской волости Марис ТООМЕЛЬ:

- Некоторые депутаты из коалиции посчитали, что волостная газета все же должна выходить, поскольку часть людей не может получить информацию о деятельности в волости из интернета. Я не могу поименно назвать этих депутатов, но на собрании коалиции разговор об этом был. Я ни в коем случае не собираюсь делать волостную газету пропагандистским листком, как это было у предыдущей властной коалиции, и не будем в ней публиковать фотографии политиков, находящихся во власти.

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