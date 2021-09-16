На осушительных канавах болота Феодорисоо в Алутагузе запруд возведено было с сотню, и уровень воды заметно повысился. Да настолько, что торфяные мхи разрослись, а кроны сосен поредели.

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Восстановление болот происходит так, что старые осушительные канавы, которые отводят из болот воду, закрывают запрудами, после чего уровень воды повышается. Но делается это только в природоохранных зонах, за их же пределами никакого влияния не ощущается. 

Запруды дарят болоту возможность восстановления

Возведение запруд на болоте Феодорисоо началось в 2018 году.

Для закрытия осушительных канав протяженностью 12 км потребовалось строительство около сотни запруд.

Результатом работ в течение нескольких лет должно стать улучшение состояния 530 га болота, 21 га болотного леса и 29 га старого природного леса; восстановится 17 га болотного массива на южной окраине.