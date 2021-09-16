На осушительных канавах болота Феодорисоо в Алутагузе запруд возведено было с сотню, и уровень воды заметно повысился. Да настолько, что торфяные мхи разрослись, а кроны сосен поредели.

Для подписчиков

Восстановление болот происходит так, что старые осушительные канавы, которые отводят из болот воду, закрывают запрудами, после чего уровень воды повышается. Но делается это только в природоохранных зонах, за их же пределами никакого влияния не ощущается.