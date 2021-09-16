ВИДЕО ⟩ Новое школьное здание в Йыхви строитель обещает к следующему учебному году

Завершение строительства к следующему учебному году в настоящий момент реально, сказал Лаури Маттеус, руководитель по строительству компании "Rand & Tuulberg", которая занимается возведением здания школы, и это несмотря на то, что строитель сталкивается с нехваткой сырья.

- Мы делаем все, что в наших силах, и надеемся, что другие стороны, участвующие в проекте, делают то же самое, чтобы юные йыхвисцы могли начать учиться в новой школе уже со следующего учебного года, - сказал Маттеус в четверг на церемонии закладки краеугольного камня новой школы.

Здание школы обойдется почти в 7,5 миллиона евро. Это на 1,3 миллиона дороже запланированного, так как ценовые предложения всех десяти компаний, участвовавших в госпоставке, превысили сметную стоимость, рассчитанную волостной управой.

Удорожание строительства произошло по нескольким причинам, говорит волостной архитектор Наталия Абель. "Это произошло из-за сложности строящегося здания, а также из-за кризисной ситуации, которая повлекла за собой значительное удорожание ряда строительных материалов и работ", - отметила она.

Новое здание школы на 510 ученических мест будет построено на улице Харидузе на месте старого учебного корпуса школьного здания, которое было снесено осенью прошлого года. Новое здание спроектировало архитектурное бюро "Kauss Arhitektuur".

Строящееся здание школы впишется в полноценный учебный городок, куда входят здание Йыхвиской гимназии, построенное шесть лет назад, оставшиеся от прежней школы актовый зал, столовая и спортзал, а также Йыхвиский спортхолл, рядом с которым скоро будет готов полноразмерный легкоатлетический и футбольный стадион.