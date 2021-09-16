Самая яростная борьба развернется на выборах в Нарве, Йыхви и Кохтла-Ярве

В Нарве на 31 место в горсобрании претендуют 256 кандидатов, то есть по 8,3 кандидата на место. Яростная борьба грядет также на выборах в Йыхви (7,2 кандидата на одно место) и в Кохтла-Ярве (7 кандидатов на место).

Борьба идет между семью списками

В Йыхви за 21 место в волостном собрании сразятся семь списков: партийные списки Центристской партии (первый номер Мартин Репинский), Партии реформ (Марис Тоомель), EKRE (Арво Аллер) и "Isamaa" (Пирет Линнас), а также списки избирательных союзов "Ühiselt Jõhvi Eest" (Валло Реймаа), "Jõhvikad" (Николай Осипенко) и "Ühtne Jõhvi" (Эдуард Эаст).

В Кохтла-Ярве за 25 мест в собрании будут бороться тоже семь списков: партийные списки Центристской партии (первый номер Валерий Корб), Партии реформ (Виталий Бородин), Социал-демократической партии (Эдуард Одинец), EKRE (Леана Круузе) и "Isamaa" (Дмитрий Бахтин), а также списки избирательных союзов "Restart Kohtla-Järve" (Янек Пахка) и "Progress" (Хантс Хинт).

Виды "Isamaa" на достижение успеха в обоих самоуправлениях близки к нулю, ведь в Йыхви у них два кандидата, а в Кохтла-Ярве - только один.

В Нарве на 31 место претендуют кандидаты из шести списков - партийных списков Центристской партии (номер один Михаил Стальнухин), "Eesti 200" (Наталья Умарова) и EKRE (Янек Одинец), а также списков избирательных союзов "Katri Raigi Nimekiri" (Катри Райк), "Elagu Narva" (Алексей Евграфов) и выступающего с двумя кандидатами "Народного союза" (Александр Майоров).

Самая слабая конкуренция - в Силламяэ, где на 21 место в горсобрании претендуют 79 кандидатов, да и то из них 57 - по списку Центристской партии. Это значит, что в портовом городе Центристская партия выборы, по сути, уже выиграла.

В Ида-Вирумаа в восьми самоуправлениях баллотируются в общем 1066 кандидатов. Средняя конкуренция на одно место в собрании - 6,4 человека.

Опросы свидетельствуют о самой большой поддержке Центристской партии

Судя по опубликованным во вторник результатам опроса, проведенного социологической фирмой "Norstat", в середине сентября наиболее популярной в Ида-Вирумаа оставалась Центристская партия, которую поддерживают 34,2 процента респондентов. В тот же период прошлого года поддержка Центристской партии в уезде превышала 44 процента.

За Центристской партией следуют EKRE (22,5 процента) и Партия реформ (14,8). За год поддержка EKRE удвоилась, а у Партии реформ осталась на том же уровне.

Судя по опросу, на пятки первой тройке наступает "Eesti 200", популярность которой составляет 13 процентов, что примерно столько же, сколько было в сентябре прошлого года. На прошлогоднем уровне остается также популярность соцдемов - 10,6 процента.

Сторонниками Партии зеленых Эстонии признали себя 1,5 процента опрошенных, а поддержка "Isamaa" составила 0,9 процента.