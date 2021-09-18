ОПРОС ⟩ На чем вы собираетесь экономить с повышением цены на электроэнергию?
Цены на электроэнергию бьют все рекорды.
Цены на электроэнергию бьют все рекорды.
- Мне уже давно не на чем экономить. Остается просто вздыхать, что тут поделаешь, и оплачивать счета. Наверное, в связи с этим подорожают также другие товары и услуги, болезненный удар будет нанесен именно по более бедным людям и семьям с детьми.
- Сын установил солнечные панели, что тоже было недешево, но, может, из-за этого электросчета уменьшатся. У меня, как селянина, есть, конечно, то преимущество, что осенью вместо электроплиты в ход идет дровяная, и на хуторе можно теперь обойтись без холодильника, ведь прохладных мест для хранения хватает.
- Мои счета за электричество такие маленькие, что сейчас повышения цены даже не ощущаю. Так что, на эту тему особо не думал. Но цена электроэнергии потянет вверх за собой также цены на другие товары и услуги, так что в будущем наверняка придется тщательнее выбирать, что можно себе позволить.
- Господа на энергетических предприятиях рассчитывают повышение для владельцев квартир с центральным отоплением в будущем на 15 евро - это ведь не страшное повышение. А у маленького предприятия расходы увеличатся на сотни евро. В то же время вырастет ценовая чувствительность клиентов, и продавать свою услугу подороже в том же объеме будет почти невозможно.
- Двадцать дополнительных евро за август - это все же заметный рост. Если так пойдет дальше, то придется пересмотреть свои привычки. Как большой любитель музыки первым делом подумал пока только о том, чтобы вместо усилителя и колонок использовать наушники - авось это поможет держать счета под контролем.