ОПРОС ⟩ На чем вы собираетесь экономить с повышением цены на электроэнергию?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Лорейда ТАММЕЛЕХТ, пенсионерка:

- Мне уже давно не на чем экономить. Остается просто вздыхать, что тут поделаешь, и оплачивать счета. Наверное, в связи с этим подорожают также другие товары и услуги, болезненный удар будет нанесен именно по более бедным людям и семьям с детьми.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Яан СУРВА, пенсионер:

- Сын установил солнечные панели, что тоже было недешево, но, может, из-за этого электросчета уменьшатся. У меня, как селянина, есть, конечно, то преимущество, что осенью вместо электроплиты в ход идет дровяная, и на хуторе можно теперь обойтись без холодильника, ведь прохладных мест для хранения хватает.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Аллан ОЯ, работник по обслуживанию клиентов:

- Мои счета за электричество такие маленькие, что сейчас повышения цены даже не ощущаю. Так что, на эту тему особо не думал. Но цена электроэнергии потянет вверх за собой также цены на другие товары и услуги, так что в будущем наверняка придется тщательнее выбирать, что можно себе позволить.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Арго КЕЭРМЕ, микропредприниматель:

- Господа на энергетических предприятиях рассчитывают повышение для владельцев квартир с центральным отоплением в будущем на 15 евро - это ведь не страшное повышение. А у маленького предприятия расходы увеличатся на сотни евро. В то же время вырастет ценовая чувствительность клиентов, и продавать свою услугу подороже в том же объеме будет почти невозможно.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Лаури КАРП, работник: