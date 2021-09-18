Кая Тойкка: С закрытием школ на селе останется еще меньше молодежи

Как можно было прочитать в опубликованной летом статье специалиста по образованию, со всеми участвующими сторонами уже якобы переговорили и к январю опять должен быть готов план. Чувствую, что написанная специалистом по образованию Ити-Янтрой Метсамаа в покровительственной манере статья об упорядочении сети образования Люганузеской волости требует возражения.

Во-первых, утверждение Метсамаа, что противники весеннего плана упорядочения образовательной сети хотят сохранить нынешнюю школьную сеть до 2030 года, насквозь лживое. Люди выступают против стиля делопроизводства в волостном управлении, когда в кулуарах решают задействовать какой-то план и затем начинают всеми средствами навязывать его людям.

Весенний план был направлен непосредственно на закрытие Люганузеской школы, то есть второго по величине и сильного в смысле уровня образования общеобразовательного учебного заведения. В плане проглядывало несколько желаний: укрепить за счет Люганузеской школы Кивиылискую 1-ю среднюю школу, ликвидировать конкурента и подыграть друзьям в получении (недорого) опустевшего школьного комплекса. В то же время самое затратное для волостного кошелька учебное заведение расположено и вовсе в Сонда, где действительная стоимость ученического места превышает 20000 евро в год.

По утверждению специалиста по образованию, в волости нельзя улучшить условия учебной работы, так как много денег приходится тратить на содержание недвижимости. Метсамаа либо не знает, либо не считает нужным упомянуть, что в ящике стола волостного старейшины лежит калькуляция возможностей сокращения расходов на отопление школьных зданий волости. Перевод отопления с дорогого топочного масла на более дешевый жидкий газ не потребовал бы особых затрат, окупился бы за один отопительный сезон и волость экономила бы в общем 100000 евро в год, которые можно было бы направлять как на услуги опорного обучения, так и на зарплаты учителей.

Специалист по образованию говорит, что на фонд зарплат для 87 волостных учительских мест недостаточно госбюджетной поддержки и волость вынуждена доплачивать из собственного бюджета. На самом деле государство уже несколько лет назад ввело такой принцип, что зарплату учителям муниципальных школ и должны частично выплачивать содержатели школ, то есть самоуправления.

"Специалист по образованию сеет вражду между жителями волости утверждениями, что ежегодно 576 учащихся остаются без предусмотренных для них пособий, средств и возможностей, для того чтобы 107 учеников могли ходить в маленькую школу". Кая Тойкка, родитель ребенка из Люганузе

Метсамаа либо опять не знает, либо не считает нужным упомянуть, что волость содержит за счет своих средств также около 200 пустых квартир. Полученные от продажи этих квартир деньги волость могла бы направить на оказание необходимых жителям услуг, в том числе на зарплаты учителей.

Специалист по образованию сеет вражду между жителями волости утверждениями, что ежегодно 576 учащихся остаются без предусмотренных для них пособий, средств и возможностей, для того чтобы 107 учеников могли ходить в маленькую школу. Такое утверждение настраивает кивиылиских родителей и учителей против соседей, а также оскорбляет родителей учеников школ Люганузе и Майдла. Если бы в волостном управлении честно взглянули на действительное распределение расходов в системе образования, то не было бы и причины выступать с такими утверждениями перед народом.

Ошибочно также утверждение специалиста по образованию, будто волость страдает из-за того, что в сфере образования вкладываются в здания, а не в содержание. Если осуществить вышеперечисленные реорганизации, то появятся и дополнительные деньги на развитие образования по существу. В то же время Люганузеская школа сумела сделать приоритетом сущность образования, то есть его хорошее качество, и в неблагоприятных для школы условиях.

Если посмотреть на общереспубликанские тенденции, то за последние десять лет удвоилось число родителей, отдающих своих детей в маленькие школы, так как там классы маленькие. Надо учесть также, что обусловленная ковидом ситуация превратилась в постоянную. Это означает необходимость постоянного дистанцирования и большего количества квадратных метров на ученика в школах. К сожалению или к счастью, как в Люганузеской, так и в Майдлаской школе возможности для этого очень хорошие.