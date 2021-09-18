Водное предприятие с нового года намерено повысить цены
ТОО "Järve Biopuhastus" с нового года намерено повысить цены на услуги водоснабжения и канализации. Предприятие оправдывает свое решение удорожанием избавляющей от запаха обработки ила.
ТОО "Järve Biopuhastus" с нового года намерено повысить цены на услуги водоснабжения и канализации. Предприятие оправдывает свое решение удорожанием избавляющей от запаха обработки ила.
Один из основных очагов неприятного запаха в Кохтла-Ярве образуется на очистных сооружениях в период компостирования осадка сточных вод.