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Водное предприятие с нового года намерено повысить цены

Ил вперемешку с древесной крошкой, будучи неподвижен, особо и не пахнет, тем не менее периодически его приходится ворошить. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

ТОО "Järve Biopuhastus" с нового года намерено повысить цены на услуги водоснабжения и канализации. Предприятие оправдывает свое решение удорожанием избавляющей от запаха обработки ила.

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Один из основных очагов неприятного запаха в Кохтла-Ярве образуется на очистных сооружениях в период компостирования осадка сточных вод.

В холодное время компостировать нельзя, поэтому накопившийся ил начинают обрабатывать только весной. Объемы большие, запах тоже.

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