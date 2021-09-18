Голосования по вотуму недоверия не лишили йыхвиских руководителей должностей

Оппозиция подала на предыдущем заседании шесть заявлений о недоверии, в которых было указано, что их инициатором является руководитель избирательного союза "Jõhvi - Meie Kodu" Николай Осипенко, непосредственно перед этим восстановивший свои депутатские полномочия, приостановленные им же несколько лет назад. Сам Осипенко в заседании волостного собрания не участвовал, хотя новое основное положение Йыхви позволяет делать это и по интернету.