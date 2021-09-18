Сб, 18.09.2021
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Голосования по вотуму недоверия не лишили йыхвиских руководителей должностей

Волостной старейшина Марис Тоомель и помощник старейшины Юри Конрад в четверг после голосования о выражении недоверия остались на своих должностях. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В четверг в Йыхвиском волостном собрании не получили поддержки заявления о выражении недоверия волостным руководителям и комиссии по образованию.

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Оппозиция подала на предыдущем заседании шесть заявлений о недоверии, в которых было указано, что их инициатором является руководитель избирательного союза "Jõhvi - Meie Kodu" Николай Осипенко, непосредственно перед этим восстановивший свои депутатские полномочия, приостановленные им же несколько лет назад. Сам Осипенко в заседании волостного собрания не участвовал, хотя новое основное положение Йыхви позволяет делать это и по интернету.

Заявления о выражении недоверия были поданы в отношении волостного старейшины Марис Тоомель, помощников старейшины Макса Каура и Юри Конрада, а также председателя волостного собрания Нины Негласон. Причиной указывалось обстоятельство, что должности они заняли противоправно. Оппозиция, начиная с момента летнего властного переворота, утверждала, что нынешние волостные руководители были избраны на должности с нарушением закона.

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