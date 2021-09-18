В пунктах питания выявлены просроченные огнетушители и опасные выходы

Инспекторы Идаского спасательного центра департамента 10-11 сентября провели рейд по развлекательным учреждениям и предприятиям питания, чтобы выяснить, как выполняются там правила обеспечения пожарной безопасности. Проверялись заведения в Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарве, в их самое активное время использования. Прежде всего были проверены эвакуационные выходы и освещение, использование противопожарных дверей и огнетушителей, а также осведомленность работников о действиях в случае опасности.

Проверено 21 развлекательное учреждение, там порядок был только в трех учреждениях. Наибольшее внимание вызвали проблемы с эвакуационными выходами и путями (11 случаев) и с первичными средствами пожаротушения (12).

Заведующий бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра Марти Сийм сказал, что главный недостаток - это отсутствие проверки работоспособности огнетушителей. "Это отчетливо показывает, что содержание огнетушителей в порядке нужно только для демонстрации инспекторам, а не в целях обеспечения как своей безопасности, так и посетителей".

По его словам, много проблем с обозначением эвакуационных выходов и путей, а в отдельных случаях и с открытием дверей, так как не были установлены специальные (открывающиеся без ключа) замки с поворотной кнопкой.