ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Дорогая электроэнергия

За неделю как в Эстонии, так и во многих других странах Европы несколько раз были побиты небывалые рекорды цен на электроэнергию. Резко подорожавшая электроэнергия окажет непосредственное влияние на коммунальные расходы людей, повысит другие цены и ослабит конкурентоспособность потребляющих электроэнергию предприятий по сравнению с остальным миром.

Вместо того чтобы поискать причины, что же в энергетической политике Евросоюза пошло не так, еврокомиссар по энергетике эстонка Кадри Симсон находит, что ничего страшного не происходит, а кто попал в трудное положение, пусть просит пособие. Это кажется знаком того, что получающие зарплату более 10000 евро деятели далеки от жизни. При принятии решений, касающихся большой части людей Европы, можно было бы спуститься из космоса чуть ближе к Земле.