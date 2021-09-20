ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Всесторонняя поддержка всем нам!

Часть считает, что избиратель должен принять решение на основании вывешенных на улицах больших портретов, лица на которых с помощью компьютеров в рекламном бюро облагорожены и выглядят красивее, чем в реальности. Или на основании того, кто побольше да послаще сахарной ваты раздарит. Оба подхода и обманчивы, и приторны.

И это не говоря о том, что две группы в прошлую субботу на музыкальной площадке в Йыхви устроили "состязание" - кто кого перекричит или ловчее собьет с толку. Да и место событий было выбрано удачно - напротив скульптуры Кальо Кийска, одним из творений которого является, как известно, фильм "Безумие".

Часть избирательных союзов уже успели подготовить свои программы. К сожалению, изобилуют они общеизвестным пустословием, где одной из распространенных фраз является "…поддержим всесторонне". По существу это ничего не значит, не несет избирателю никакой ясности, да и самих кандидатов ни к чему не обязывает.

К счастью, все-таки в этой бессмысленной словесной пене иногда прописываются и конкретные планы. Но их крайне мало. А в действительности программы могли бы состоять прежде всего из конкретных планов. Пусть текст будет короче, но обещания - конкретнее, а еще лучше, если указаны будут хотя бы приблизительная цена реализации и финансовый источник. Это могло бы помочь удержаться от нереальных обещаний. Не стоит также бояться, если позже по объективным причинам что-то не будет реализовано.