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Спасательный департамент выявил в детсаду недочеты, детей перевели в другое место

В ийзакуском детсаду "Kurekell" еще идут ремонтные работы, однако детей уже вернули сюда с временных площадей в гимназии. Но из помещений одной группы Спасательный департамент велел детей перевести, так как помещения не отвечают требованиям безопасности. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Спасательный департамент обнаружил в помещениях ремонтируемого ийзакуского детсада опасные недочеты, поэтому детей пришлось перевести в другие помещения.

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25 августа этого года Кристель Аунапуу повела своего ребенка в ийзакуский детсад "Kurekell", где до сих пор ведутся строительные работы, но тем не менее находившихся временно на замещающей площади в Ийзакуской гимназии ребят уже перевели обратно в отремонтированные помещения. Аунапуу, по ее словам, сразу заметила несколько недочетов, указывавших, по ее мнению, на пренебрежение требованиями пожарной безопасности. Она обратилась в Идаский спасательный центр, где узнала, что со спасателями ввод помещений в эксплуатацию не был согласован.

Детей велели перевести в другое место

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