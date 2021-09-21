Спасательный департамент выявил в детсаду недочеты, детей перевели в другое место

25 августа этого года Кристель Аунапуу повела своего ребенка в ийзакуский детсад "Kurekell", где до сих пор ведутся строительные работы, но тем не менее находившихся временно на замещающей площади в Ийзакуской гимназии ребят уже перевели обратно в отремонтированные помещения. Аунапуу, по ее словам, сразу заметила несколько недочетов, указывавших, по ее мнению, на пренебрежение требованиями пожарной безопасности. Она обратилась в Идаский спасательный центр, где узнала, что со спасателями ввод помещений в эксплуатацию не был согласован.