Какая предпринимательская деятельность в Ида-Вирумаа достойна звания дела года?

Помимо главной номинации победителей определят еще в семи категориях. Новая категория - "Успешное развитие зеленого направления в 2021 году".

Предприятия оцениваются в следующих 8 категориях: Лучшая предпринимательская деятельность в 2021 году

Лучшее использование евроденег в 2021 году

Малое предприятие 2021 года

Туристическое предприятие 2021 года

Новичок 2021 года

Друг предпринимателей 2021 года

Предприимчивое дело молодежи в 2021 году

Успешное развитие зеленого направления в 2021 году. Все учреждения, предприятия, самоуправления, объединения граждан и частные лица могут представить кандидатов, отправив анкеты до 23 сентября в Ида-Вирумааский центр предпринимательства по э-почте: info@ivek.ee. Анкеты для представления кандидатов можно найти на домашней странице центра предпринимательства www.ivek.ee.

Среди участников конкурса определят победителей и в традиционных категориях: "Лучшее использование евроденег", "Малое предприятие года", "Туристическое предприятие года", "Новичок года", "Друг предпринимателей" и "Предприимчивое дело молодежи".

Титула "Лучшая предпринимательская деятельность" ("Дело года") будет удостоено предприятие, которое в течение последних лет реализовало очень важные для региона проекты.

Представлять кандидатов вместе с обоснованием своего выбора могут местные самоуправления, предприятия, учреждения и частные лица. Кандидат должен действовать в Ида-Вирумаа и не иметь задолженностей по налогам. Необходимая для представления кандидатов информация размещена на странице Ида-Вирумааского центра предпринимательства www.ivek.ee.

Среди представленных кандидатов комиссия в каждой категории отберет трех номинантов, а среди номинантов - победителей в восьми категориях. Лучшие будут названы 2 декабря.