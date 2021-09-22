Какая предпринимательская деятельность в Ида-Вирумаа достойна звания дела года?
До четверга этой недели, 23 сентября, можно выдвигать кандидатов на конкурс "Предприятия года Ида-Вирумаа - 2021", в ходе которого будет определено дело года в уезде.
До четверга этой недели, 23 сентября, можно выдвигать кандидатов на конкурс "Предприятия года Ида-Вирумаа - 2021", в ходе которого будет определено дело года в уезде.
Помимо главной номинации победителей определят еще в семи категориях. Новая категория - "Успешное развитие зеленого направления в 2021 году".
Все учреждения, предприятия, самоуправления, объединения граждан и частные лица могут представить кандидатов, отправив анкеты до 23 сентября в Ида-Вирумааский центр предпринимательства по э-почте: info@ivek.ee. Анкеты для представления кандидатов можно найти на домашней странице центра предпринимательства www.ivek.ee.
Среди участников конкурса определят победителей и в традиционных категориях: "Лучшее использование евроденег", "Малое предприятие года", "Туристическое предприятие года", "Новичок года", "Друг предпринимателей" и "Предприимчивое дело молодежи".
Титула "Лучшая предпринимательская деятельность" ("Дело года") будет удостоено предприятие, которое в течение последних лет реализовало очень важные для региона проекты.
Представлять кандидатов вместе с обоснованием своего выбора могут местные самоуправления, предприятия, учреждения и частные лица. Кандидат должен действовать в Ида-Вирумаа и не иметь задолженностей по налогам. Необходимая для представления кандидатов информация размещена на странице Ида-Вирумааского центра предпринимательства www.ivek.ee.
Среди представленных кандидатов комиссия в каждой категории отберет трех номинантов, а среди номинантов - победителей в восьми категориях. Лучшие будут названы 2 декабря.
Конкурс среди предприятий Ида-Вирумаа организует Ида-Вирумааский центр предпринимательства вместе с партнерами: Ида-Вирумааский союз самоуправлений, Йыхвиское представительство Торгово-промышленной палаты Эстонии, Йыхвиский инфоцентр "Europe Direct", "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа" и газета "Северное побережье".