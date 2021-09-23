СПАСАТЕЛИ ⟩ Из-за пожара в доме-вагончике пожилая женщина осталась без жилья

Прибыв на место происшествия, спасатели увидели, что вагон, перестроенный под жилье, площадью 36 квадратных метров объят пламенем. На тушение пожара ушло чуть более часа.

Жившая в вагончике пожилая женщина в пожаре не пострадала. По ее словам, она включила электроплиту и на пять минут вышла - и в это время возник пожар.

Спасатели известили о случившемся волостного социального работника, которая и взяла под свою опеку лишившуюся жилья женщину.

Полиция занялась квартировладельцем из-за резкого запаха ацетона в подъезде

20 сентября днем жильцы дома, расположенного на улице Ю. Гагарина, вызвали спасателей, так как в подъезде ощущался сильный запах ацетона.

Прибывшие на место спасатели установили квартиру, владелец которой использовал в больших количествах нитрорастворитель. Для выяснения целей использования растворителя была вызвана полиция.