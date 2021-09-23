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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему необходимо менять окна в недавно отреновированном здании школы?

Рейн Луузе. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Хотя Йыхвиская русская школа была основательно реновирована три года назад, волость планирует замену окон в школьном здании.

Советник по развитию Йыхвиской волости Рейн Луузе:

- Когда проводили предыдущую большую реновацию, решили в целях экономии денег окна не менять. Минимально необходимого энергокласса тогда достичь можно было и без замены окон. Теперь весь проект предусматривает установку солнечных панелей и замену окон на удерживающие тепло.

Одновременно устанавливается система вентиляции в В-корпусе, чего в прежнем проекте не было, так как В-корпус был исключен из школьной площади (передали центру культуры и занятий по интересам). Условия поддержки тогдашнего проекта не позволяли реновацию части, не входящей в площадь школы.

Также по условиям того проекта не признавалось возможным финансирование реконструкции спортивной инфраструктуры. Поэтому позже в школьном комплексе находящиеся стадион, спортзал и бассейн были реконструированы отдельно.

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