ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему необходимо менять окна в недавно отреновированном здании школы?
Хотя Йыхвиская русская школа была основательно реновирована три года назад, волость планирует замену окон в школьном здании.
Хотя Йыхвиская русская школа была основательно реновирована три года назад, волость планирует замену окон в школьном здании.
- Когда проводили предыдущую большую реновацию, решили в целях экономии денег окна не менять. Минимально необходимого энергокласса тогда достичь можно было и без замены окон. Теперь весь проект предусматривает установку солнечных панелей и замену окон на удерживающие тепло.
Одновременно устанавливается система вентиляции в В-корпусе, чего в прежнем проекте не было, так как В-корпус был исключен из школьной площади (передали центру культуры и занятий по интересам). Условия поддержки тогдашнего проекта не позволяли реновацию части, не входящей в площадь школы.
Также по условиям того проекта не признавалось возможным финансирование реконструкции спортивной инфраструктуры. Поэтому позже в школьном комплексе находящиеся стадион, спортзал и бассейн были реконструированы отдельно.