Ивари Падар: С ростом судебных пошлин еще больше людей лишатся юридической помощи

Бывает, что обычных людей без их ведома или пользуясь их доверчивостью втягивают в мошеннические схемы и в их почтовые ящики вдруг начинают поступать письма с требованием заплатить деньги. Если платить не хочется, то приходится начинать спор. Кто-то спорит и решает идти в суд, а кто-то машет рукой...

За последние месяцы я несколько раз близко наблюдал за тем, насколько сложно людям получить юридическую помощь и защитить свои права. Одной из жертв оказался мой друг. С помощью украденной у него ИД-карточки преступник несколько раз оформил материальные обязательства, которые в конце концов свалились на истинного владельца карточки, ведь сделки совершались от его имени.

В сумме материальные требования в его адрес составили более 6000 евро. Мужчина тут совершенно ни при чем, об этом знает и полиция, однако свою невиновность ему придется доказывать в суде, чтобы избавиться от навязанного злоумышленником долга и от заимодавцев.

Обращение в суд требует как денег, так и юридических знаний, а у людей не хватает ни того ни другого. Пострадавшие чувствуют себя загнанными в угол, испытывают тревогу и отчаяние. Недостаточная доступность юридической помощи - большая проблема в сегодняшней Эстонии. Это вопиющая несправедливость по отношению к тем, кто, ни о чем не подозревая, попал в такие шестеренки.

Неудивительно, что все во мне вскипело, когда я прочитал новость, что Министерство юстиции хочет от половины до двух раз повысить госпошлины, которые надо платить за обращение в суд. Уже сейчас пошлины, особенно в гражданских делах, когда решаются имущественные споры, часто не по карману людям. Нередко речь идет о трехзначной сумме. Повышение пошлин сильно ударит и по мелким предпринимателям.

"У меня есть подозрение, что за планом министерства стоит желание увеличить госдоходы". Ивари Падар, член Рийгикогу

С планом Министерства юстиции мириться никак нельзя. Давайте не будем наказывать людей высокими пошлинами. Ведь несерьезно звучит обоснование, будто новый прейскурант судебных пошлин поможет уменьшить количество пустых обращений. Несомненно, что большая рабочая нагрузка в судах - это проблема, однако сокращение нагрузки не должно происходить за счет людей и защиты их прав. Основным правом каждого является право обратиться в суд.

У меня есть подозрение, что за планом министерства стоит желание увеличить госдоходы. Если говорить о госпошлинах шире, то, к сожалению, уже довольно давно отвергнут принцип, что пошлины должны соответствовать доходам. Путем их повышения идут именно тогда, когда возникает острая необходимость залатать дыры в госбюджете. Так, некоторые пошлины за регистрацию транспортных средств необоснованно, если не сказать абсурдно, высоки. Например, постановка прицепа на учет стоит 130 евро.

Вернусь к упомянутой в начале статьи проблеме, что новые виды преступности и ловкие жулики увеличили количество людей, нуждающихся в юридической помощи. Мое искреннее пожелание министру юстиции Марис Лаури - чтобы она занялась увеличением доступности юридической помощи и постаралась, чтобы оказавшиеся в сложной ситуации люди получали больше поддержки от государства.