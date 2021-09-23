Михкель Нестор: Сбережем энергию для возобновляемой энергии

Хотя завершение строительства "Nord Stream II" может на короткое время снизить стоимость разрешений на выбросы СО2, в отдаленной перспективе ситуация видится скорее противоположной. Более масштабное использование каменного угля предстоящей зимой будет означать и то, что цены на выбросы углерода в дальнейшем еще больше вырастут.

А именно: до 2030 года эмиссия углерода ограничена определенным объемом, и нынешние более высокие выбросы углерода означают, что на этом придется больше экономить в будущем. Новая европейская программа зеленого переворота поставила еще более амбициозную цель: к 2030 году уменьшить выбросы СО2 по сравнению с 1990 годом на 55%.

Доля возобновляемой энергии должна увеличиться к тому же году до 40%. Для сравнения: уровень эмиссии СО2 в Европе в прошлом коронакризисном году на 32% уступил объему эмиссии углерода в 1990 году, однако из-за волны экономического подъема этот показатель нынче наверняка будет не столь красивым.

Конечно, при процессе зеленого переворота будут и выигравшие. Уже сейчас делаются большие инвестиции как в сферу возобновляемой энергии, так и в уменьшение следа СО2 в производстве. Если до сих пор это была умеренно прибыльная деятельность, то при цене квоты в 60 евро расчеты окупаемости заметно улучшились, а если цена квоты на СО2 приблизится к 100 евро, то зеленые инвестиции могут стать настоящей золотой жилой. По оценке аналитиков группы "SEB", для выполнения европейских климатических задач только в энергопроизводство придется ежегодно инвестировать около 200 миллиардов евро в год. Для многих это угроза, но для многих - и новые возможности.

Таким же образом следует думать в Эстонии. Хотя перед выборами политики используют любую возможность, чтобы взобраться на подмостки и побороться, действительного выбора у Эстонии нет. Потепление климата - это факт, как и европейские открытые система квот и рынок энергии.

Вместо того чтобы сыпать проклятиями, надо предпринять быстрые шаги для увеличения производственных мощностей в возобновляемой энергетике. Большая роскошь для Эстонии - то, что по сравнению с некоторыми другими странами мы не зависим сверх меры от энергоемких производств. Кроме того, у нас хорошие природные условия, например, для производства ветряной энергии.