Ночь ученых посвящена еде

В научном кафе доктор технических наук, химик Анна Гой расскажет о восстановлении загрязненной почвы. Ведущим в кафе, открывающемся в 18.30, будет профессор колледжа Аллан Нийду, а на помощь придет научный центр "AHHAA".

Правильный выбор в мире питания

Главной темой нынешнего фестиваля являются питание и связанная с ним деятельность. Научно-популярная игра "Nutikalt toidupoes" ("Со знанием дела в продуктовом магазине") учит лучше ориентироваться в мире питания и делать правильный выбор.

Всего в колледже проводится шесть мастер-классов на эстонском и русском языках, где среди прочего можно узнать, как очистить воду, каким образом продуктовая упаковка помогает изучать язык. Пойдет речь и о том, как сортировка мусора спасает мир.

Для участия в научном кафе и мастер-классах необходимо зарегистрироваться на домашней странице колледжа, там же опубликована подробная программа. Кафе и мероприятие для участников бесплатные. Фестиваль завершится световым шоу.

- Уже в одиннадцатый раз в помещениях колледжа мы готовы предложить увлекательные знания и опыт, чтобы ознакомить с миром науки, - сказала руководитель маркетинга и коммуникаций колледжа Аннели Ооне.

Марокканская кухня и чашечка чая

Нарвский музей начал Ночь ученых фестивалем в среду и продолжит в четверг с 18.00 до 21.00.

По этому случаю Нарвский замок открыт дольше обычного, интересующихся ждут на лекции и мастер-классы на тему питания.

Ученый-фольклорист Нарвского музея Марина Кувайцева ознакомит с традициями кухни староверов Эстонии (на русском языке, бесплатно, с предварительной регистрацией). Главный повар ресторана "Rondeel" марокканец М'Барк Эль Джойя познакомит с традициями марокканской кухни (на русском языке, по билетам).

В программе экскурсия по новой выставке "Чайку?", которая рассказывает историю чаепития и о связанных с чаем традициях (на эстонском и русском языках, по билету). Полный билет стоит 5 евро, льготный - 3 евро. Подробнее информацию можно получить на домашней странице Нарвского музея.

Фестиваль "Ночь ученых" в Эстонии и в целом в странах Балтии - крупнейшая серия мероприятий научно-популярного характера. Организаторы обещают, что фестиваль будет увлекательным и захватывающим, так как вопрос питания касается каждого из нас, а аппетит к науке утолить невозможно.