В Кохтла-Ярве выбирают лучшую идею для народного бюджета
Народное голосование продлится до конца недели. На выбор представлены четыре идеи.
Народное голосование продлится до конца недели. На выбор представлены четыре идеи.
Из поступивших на конкурс пяти идей в народный бюджет Кохтла-Ярве экспертная комиссия своим решением отобрала четыре. Горожане могут выбирать, следует ли в Ахтме построить площадку для выгула собак или спортивно-игровую площадку в Ору, или установить указатели на въездах в город, или привести в порядок здание лодочной станции в Народном парке.
Голосовать можно только в электронной системе VOLIS, куда можно попасть с помощью ИД-карты или Mobiil-ID. Те, у кого нет возможности сделать это у себя дома, могут прийти в пункт для голосования в любой части города (точные места можно найти на домашней странице города в разделе "Народный бюджет"). С собой обязательно нужно взять удостоверяющий личность документ.
Голосование по народному бюджету в Кохтла-Ярве проводится в первый раз, и горожанам предоставлена возможность решить, как использовать 45000 евро.