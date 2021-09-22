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В Кохтла-Ярве выбирают лучшую идею для народного бюджета

Самая эффектная идея - возведение на месте лодочной станции мультифункционального центра досуга - потребует от горожан поддержки не только голосами, но и финансами. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Народное голосование продлится до конца недели. На выбор представлены четыре идеи.

Из поступивших на конкурс пяти идей в народный бюджет Кохтла-Ярве экспертная комиссия своим решением отобрала четыре. Горожане могут выбирать, следует ли в Ахтме построить площадку для выгула собак или спортивно-игровую площадку в Ору, или установить указатели на въездах в город, или привести в порядок здание лодочной станции в Народном парке.

Голосовать можно только в электронной системе VOLIS, куда можно попасть с помощью ИД-карты или Mobiil-ID. Те, у кого нет возможности сделать это у себя дома, могут прийти в пункт для голосования в любой части города (точные места можно найти на домашней странице города в разделе "Народный бюджет"). С собой обязательно нужно взять удостоверяющий личность документ.

Голосование по народному бюджету в Кохтла-Ярве проводится в первый раз, и горожанам предоставлена возможность решить, как использовать 45000 евро.

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