В Кохтла-Ярве выбирают лучшую идею для народного бюджета

Из поступивших на конкурс пяти идей в народный бюджет Кохтла-Ярве экспертная комиссия своим решением отобрала четыре. Горожане могут выбирать, следует ли в Ахтме построить площадку для выгула собак или спортивно-игровую площадку в Ору, или установить указатели на въездах в город, или привести в порядок здание лодочной станции в Народном парке.

Голосовать можно только в электронной системе VOLIS, куда можно попасть с помощью ИД-карты или Mobiil-ID. Те, у кого нет возможности сделать это у себя дома, могут прийти в пункт для голосования в любой части города (точные места можно найти на домашней странице города в разделе "Народный бюджет"). С собой обязательно нужно взять удостоверяющий личность документ.