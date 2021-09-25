СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напал в торговом центре на жену

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напал в торговом центре на жену22-23 сентября 2021 г.
23 сентября полиция получила сообщение, что в нарвском торговом центре "Astri" 38-летний мужчина физически напал на свою супругу.
23 сентября полиция получила сообщение, что в нарвском торговом центре "Astri" 38-летний мужчина физически напал на свою супругу.
23 сентября поступило сообщение, что в Силламяэ из грузовика украли дизельное горючее. Ущерб составил около 200 евро.
22 сентября днем у дома №34 по улице Раху в Нарве пересекавший переход на велосипеде 23-летний мужчина не уступил дорогу автомобилю "Suzuki Liana", которым управлял 83-летний мужчина. В результате столкновения пострадал велосипедист.
22 сентября в полицию поступило сообщение, что в течение последних дней был угнан стоявший на улице Кооли в Кивиыли мопед-автомобиль. После извещения о преступлении в тот же день автомобиль был найден в Кивиыли.
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.