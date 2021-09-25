СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напал в торговом центре на жену

Из грузовика похитили топливо

Не уступив дорогу автомобилю, велосипедист пострадал

22 сентября днем у дома №34 по улице Раху в Нарве пересекавший переход на велосипеде 23-летний мужчина не уступил дорогу автомобилю "Suzuki Liana", которым управлял 83-летний мужчина. В результате столкновения пострадал велосипедист.

В Кивиыли был угнан мопед-автомобиль

22 сентября в полицию поступило сообщение, что в течение последних дней был угнан стоявший на улице Кооли в Кивиыли мопед-автомобиль. После извещения о преступлении в тот же день автомобиль был найден в Кивиыли.