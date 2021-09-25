ОПРОС ⟩ Что для вас главное при выборе кандидата в местную власть?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Виктор САДОВНИКОВ, пенсионер:

- Хотелось бы, чтобы кандидат реально мог и что-то делал для города и людей, чьи дела видны.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Наталья МИХАЛЬЧУК, работник клининговой компании:

- Живу напротив "Централа". Купила квартиру, когда на месте торгового центра был театр и вид из окна был на сквер. Теперь любуюсь помойкой от магазина - вынуждена каждый день наблюдать, как ветер разбрасывает мусор из контейнера. Летит в лицо, на одежду... Раньше еще бомжи тут собирались, но перед прошлыми выборами в Рийгикогу я обратилась к Репинскому - через пару дней сборищ не стало. При строительстве магазина обещали, что стену поставят, чтобы скрыть от наших глаз помойку. До сих пор ждем, три года с волостными чиновниками вела переписку - ничего не изменилось. Поэтому для меня лично любой кандидат хорош, который уберет или прикроет эту помойку.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Реэна БЫКОВА, преподаватель музыки:

- Проголосую за честного человека, который не преследует какие-то личные амбиции, а в самом деле хочет что-то сделать для людей, чтобы мы могли жить получше. У депутата не должно быть личного выбора, должен выбирать приоритеты, ориентируясь на интересы избирателей. Конкретно пока не определилась, буду внимательно изучать списки и не сомневаюсь, что достойные люди есть. Мои коллеги тоже баллотируются.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Вильо КАУРЛА, работающий:

- Не хожу на выборы, потому что нет таких людей, кому готов верить. Шило на мыло менять - какой в этом смысл? Все, кто туда идет, имеют личные амбиции.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Виллу ПУНГ, пенсионер: