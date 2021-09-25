Новый йыхвиский легкоатлетический стадион вот-вот будет готов. Пиппи Лотта тренировалась в этом же месте на стадионе, покрытом резиновыми матами и шахтными лентами.

Новый йыхвиский легкоатлетический стадион вот-вот будет готов. Пиппи Лотта тренировалась в этом же месте на стадионе, покрытом резиновыми матами и шахтными лентами. ФОТО: Matti Kamara / Pohjarannik

"Папа ничего не сказал, просто плакал и очень крепко обнимал", - вспоминает Пиппи Лотта Энок момент встречи с отцом Теэтом сразу после завоевания серебряной медали чемпионата мира среди юниоров на стадионе в столице Кении. Эта медаль - награда за многие годы стараний, отказов и преодоление спадов. 4 сентября 19-летняя уроженка Йыхви отправилась в США, где будет учиться и тренироваться в Оклахомском университете. Чтобы в будущем стать еще лучше.

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