Кийклаские охотники построили себе охотничий домик

Пять обществ, где помещения уже раньше были готовы, приобрели туда необходимое оборудование. Охотники в Вока и Кийкла построили совершенно новые здания.

- У нас два в одном - здание для первичной обработки и дом охотников, - говорит Энн Мяннисте, член правления охотничьего общества Кийкла. Строительство, по его словам, обошлось в 50000 евро, и больше половины этой суммы составил взнос самих охотников.