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Кийклаские охотники построили себе охотничий домик

"Здесь записано, когда и какая охота начинается. Повесьте это на стену, чтобы кто-то не забыл", - улыбаясь, исполнительный директор общества охотников Ида-Вирумаа Марко Винни (справа) вручает календарь председателю Кийклаского охотничьего общества Рейну Крийску. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Семь охотничьих обществ Ида-Вирумаа получили от государства пособие на постройку отвечающих гигиеническим нормам помещений, где обрабатываются охотничьи трофеи.

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Пять обществ, где помещения уже раньше были готовы, приобрели туда необходимое оборудование. Охотники в Вока и Кийкла построили совершенно новые здания.

- У нас два в одном - здание для первичной обработки и дом охотников, - говорит Энн Мяннисте, член правления охотничьего общества Кийкла. Строительство, по его словам, обошлось в 50000 евро, и больше половины этой суммы составил взнос самих охотников.

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