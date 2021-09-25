Кийклаские охотники построили себе охотничий домик
Семь охотничьих обществ Ида-Вирумаа получили от государства пособие на постройку отвечающих гигиеническим нормам помещений, где обрабатываются охотничьи трофеи.
Семь охотничьих обществ Ида-Вирумаа получили от государства пособие на постройку отвечающих гигиеническим нормам помещений, где обрабатываются охотничьи трофеи.
Пять обществ, где помещения уже раньше были готовы, приобрели туда необходимое оборудование. Охотники в Вока и Кийкла построили совершенно новые здания.