НАША ЕВРОПА ⟩ На утепление жилых домов от ЕС поступит 47 миллионов евро
Эстония намерена направить 47 миллионов евро из восстановительной программы Евросоюза на увеличение энергоэффективности жилья.
Эстония намерена направить 47 миллионов евро из восстановительной программы Евросоюза на увеличение энергоэффективности жилья.
- Утепление зданий является в этой восстановительной программе одной из важнейших областей для Ида-Вирумаа. Этим все равно приходится постоянно заниматься. Восстановительные деньги дадут для этого дополнительную возможность, - сказал представитель йыхвиского контактного пункта инфоцентра "Europe Direct" Маргус Илмъярв.
Часть восстановительной программы объемом примерно в миллиард евро направят по предложению правительства на создание конкретных объектов - например, Таллиннской больницы. В то же время программа увеличения энергоэффективности
В Йыхви: Кесквяльяк, 4, 41531, бизнес-центр "Tsentraal", консультанты Маргус Илмъярв и Лаури Ялонен
В Нарве: ул. Пауля Кереса, 3, 20309, центр "Kerese", консультанты Татьяна Заморская и Пилле Сёэт.
зданий предназначена для применения по всей Эстонии.
Экономический советник эстонского представительства Еврокомиссии Аве Шанк-Лукас отметила, что в случае данной меры в Ида-Вирумаа не предполагается обязательная реновация всего здания, можно выполнять также отдельные работы, например, заменить окна. Ида-Вирумаа отнесен к регионам, где компенсируют до 50 процентов расходов.
Шанк-Лукас сказала, что эстонская восстановительная программа находится на утверждении в Еврокомиссии. Затем разработают более точные условия и правила ходатайства о деньгах и об использовании денег.
Объемы поддержки увеличения энергоэффективности квартирных домов и индивидуального жилья различаются по регионам.
30 процентов: в Таллинне и Тарту.
40 процентов: в окрестностях Таллинна и Тарту, в Эльва, Хаапсалу, Кейла, Кохила, Курессааре, Маарду, Отепяэ, Пайкузе, Пярну, Раквере, Рапла, Сауга, Ууэмыйза, Вильянди.
50 процентов: в остальной Эстонии, в том числе в целом Ида-Вирумаа.
Время применения меры: в квартирных домах - до 2026 года, в индивидуальном жилье - до 2024 года.
Маргус Илмъярв находит, что правительство могло бы выделять эти деньги также частным лицам на установку солнечных панелей на крышах своих домов. "Если люди с помощью солнечных панелей будут сами производить хотя бы половину потребляемого ими электричества, то это уже большое дело", - сказал он.
Солнечные панели хоть и дешевеют с каждым годом, однако многие домовладельцы все-таки сомневаются, стоит ли их устанавливать, ведь срок окупаемости долгий. "Если бы получить для этого поддержку хотя бы в размере 10 или 20 процентов, то использование солнечной энергии стало бы расти значительно более быстрыми темпами", - сказал он, добавив, что это было бы выгодно для домовладений и помогло бы также умеренным образом осуществить зеленый переворот.
Аве Шанк-Лукас отметила, что ида-вируским предприятиям стоило бы изучить возможности ходатайства о поддержке в рамках восстановительной программы для осуществления дигитального и зеленого переворота в своих производственных процессах. Об этих поддержках могут ходатайствовать все предприятия, независимо от того, в каком регионе Эстонии они действуют. "Общая цель - перевести производство на более зеленые альтернативы, внедряя, например, принципы цикличной экономики или используя биоресурсы", - сказала она.
Маргус Илмъярв призывает изучить возможности получения поддержек в расположенных в Йыхви и Нарве представительствах "Europe Direct". По его словам, многие предприятия уже много лет дигитализируют свою деятельность, поскольку это позволяет сэкономить расходы, укрепить конкурентоспособность и сделать свою деятельность более прибыльной. В то же время у многих предприятий поменьше, понимающих, что они тоже нуждаются в новых дигитальных решениях, нет для этого свободных денег, так как разработка таких решений стоит дорого.
- Теперь появляются новые возможности получить поддержку для этого, и есть смысл ими воспользоваться, - сказал он.