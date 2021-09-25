НАША ЕВРОПА ⟩ На утепление жилых домов от ЕС поступит 47 миллионов евро

- Утепление зданий является в этой восстановительной программе одной из важнейших областей для Ида-Вирумаа. Этим все равно приходится постоянно заниматься. Восстановительные деньги дадут для этого дополнительную возможность, - сказал представитель йыхвиского контактного пункта инфоцентра "Europe Direct" Маргус Илмъярв.

Часть восстановительной программы объемом примерно в миллиард евро направят по предложению правительства на создание конкретных объектов - например, Таллиннской больницы. В то же время программа увеличения энергоэффективности

Контактные пункты "Europe Direct" в Вирумаа В Йыхви: Кесквяльяк, 4, 41531, бизнес-центр "Tsentraal", консультанты Маргус Илмъярв и Лаури Ялонен В Нарве: ул. Пауля Кереса, 3, 20309, центр "Kerese", консультанты Татьяна Заморская и Пилле Сёэт.

зданий предназначена для применения по всей Эстонии.

Поддержка позволит покрыть половину расходов

Экономический советник эстонского представительства Еврокомиссии Аве Шанк-Лукас отметила, что в случае данной меры в Ида-Вирумаа не предполагается обязательная реновация всего здания, можно выполнять также отдельные работы, например, заменить окна. Ида-Вирумаа отнесен к регионам, где компенсируют до 50 процентов расходов.

Шанк-Лукас сказала, что эстонская восстановительная программа находится на утверждении в Еврокомиссии. Затем разработают более точные условия и правила ходатайства о деньгах и об использовании денег.

В Ида-Вирумаа можно покрыть половину расходов Объемы поддержки увеличения энергоэффективности квартирных домов и индивидуального жилья различаются по регионам. 30 процентов: в Таллинне и Тарту. 40 процентов: в окрестностях Таллинна и Тарту, в Эльва, Хаапсалу, Кейла, Кохила, Курессааре, Маарду, Отепяэ, Пайкузе, Пярну, Раквере, Рапла, Сауга, Ууэмыйза, Вильянди. 50 процентов: в остальной Эстонии, в том числе в целом Ида-Вирумаа. Время применения меры: в квартирных домах - до 2026 года, в индивидуальном жилье - до 2024 года. Министерство финансов

Маргус Илмъярв находит, что правительство могло бы выделять эти деньги также частным лицам на установку солнечных панелей на крышах своих домов. "Если люди с помощью солнечных панелей будут сами производить хотя бы половину потребляемого ими электричества, то это уже большое дело", - сказал он.

Солнечные панели хоть и дешевеют с каждым годом, однако многие домовладельцы все-таки сомневаются, стоит ли их устанавливать, ведь срок окупаемости долгий. "Если бы получить для этого поддержку хотя бы в размере 10 или 20 процентов, то использование солнечной энергии стало бы расти значительно более быстрыми темпами", - сказал он, добавив, что это было бы выгодно для домовладений и помогло бы также умеренным образом осуществить зеленый переворот.

Поддержка для осуществления дигитального и зеленого поворота

Аве Шанк-Лукас отметила, что ида-вируским предприятиям стоило бы изучить возможности ходатайства о поддержке в рамках восстановительной программы для осуществления дигитального и зеленого переворота в своих производственных процессах. Об этих поддержках могут ходатайствовать все предприятия, независимо от того, в каком регионе Эстонии они действуют. "Общая цель - перевести производство на более зеленые альтернативы, внедряя, например, принципы цикличной экономики или используя биоресурсы", - сказала она.

Маргус Илмъярв призывает изучить возможности получения поддержек в расположенных в Йыхви и Нарве представительствах "Europe Direct". По его словам, многие предприятия уже много лет дигитализируют свою деятельность, поскольку это позволяет сэкономить расходы, укрепить конкурентоспособность и сделать свою деятельность более прибыльной. В то же время у многих предприятий поменьше, понимающих, что они тоже нуждаются в новых дигитальных решениях, нет для этого свободных денег, так как разработка таких решений стоит дорого.